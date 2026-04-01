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रसगुल्ला लेने गया था मासूम, कैटर्स ने तंदूर में फेंका! शादी में मचा हड़कंप, बच्चा जिंदगी से जूझ रहा

गोंडा जिले के रहने वाला अमर निषाद अपने नानी के साथ बस्ती जिले में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। लेकिन आरोप है कि रसगुल्ला मांगने पर कैटरस नाराज हो गया। और उसने भट्टी में डीजल डाल दिया। जिससे लपटे तेज तेज उठने लगी। जिसकी चपेट में आने से वह बुरी तरह से झुलस गया।

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बस्ती

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Mahendra Tiwari

Apr 17, 2026

बिस्तर पर पड़े पिता मासूम की पहले और अब की फोटो सोर्स परिजन

बिस्तर पर पड़े पिता मासूम की पहले और अब की फोटो सोर्स परिजन

यूपी के बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के मलौली गोसाई गांव में एक शादी समारोह के दौरान 11 वर्षीय बालक के साथ हैरान करने वाली घटना सामने आई। समारोह में शामिल होने आया था। बताया जा रहा है कि मासूम कैटरिंग स्टाफ से बार-बार रसगुल्ला मांगने जा रहा था। जिससे नाराज होकर आरोप है कि कैटरिंग स्टाफ द्वारा तंदूर में धकेल दिया गया। जिससे वह चेहरे से लेकर कमर तक गंभीर रूप से झुलस गया। हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज अयोध्या पहुंचाया गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के मलौली गांव में आयोजित एक विवाह समारोह खुशी से मातम में बदल गया, जब एक मासूम बच्चा गंभीर हादसे का शिकार हो गया। मूल रूप से गोंडा जिले के नवाबगंज गढ़ी क्षेत्र के केवटहिया गांव के रहने वाले संतोषी निषाद का 10 वर्षीय बेटा अमर निषाद अपनी नानी के साथ इस शादी में शामिल होने आया था। वह बस्ती के बाघा नाला पटखौली इलाके में रहकर पढ़ाई करता है। बुधवार रात जब शादी में मेहमान खाने-पीने में व्यस्त थे। माहौल पूरी तरह उत्सव में डूबा था। उसी दौरान अमर चुपके से भोजन स्थल की ओर चला गया। वहां रखी मिठाइयों में उसकी नजर रसगुल्लों पर पड़ी। उसने एक उठाने की कोशिश की। इसी बीच कैटरिंग से जुड़े व्यक्ति ने उसे देख लिया और नाराज हो गया।

गुस्से में आकर भट्टी में डीजल डाला… चपेट में आकर मासूम बुरी तरह झुलसा

आरोप है कि गुस्से में आकर उसने भट्टी में डीजल डाल दिया। जिससे अचानक आग तेज हो गई। देखते ही देखते आग की लपटें फैल गईं। अमर उसकी चपेट में आ गया। कुछ ही पलों में उसका शरीर बुरी तरह झुलस गया। उसकी चीखों से पूरा समारोह सन्न रह गया। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। परिजन तुरंत उसे अयोध्या मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

बीमारी के कारण पिता पहले से ही बिस्तर पर, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

इस हादसे ने परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है। अमर के पिता पहले से ही गंभीर रूप से बीमार हैं। बिस्तर पर हैं। जबकि मां मजदूरी कर घर चलाती हैं। ऐसे में यह घटना उनके लिए और भी बड़ा झटका साबित हुई है।

पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच, आरोपी मौके से हुआ फरार

घटना की जानकारी मिलते ही छावनी पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं, बालक के मामा ने कैटरिंग ठेकेदार के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने कैटरिंग ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि आरोपी फरार बताया जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसी लापरवाही कब तक मासूमों की जिंदगी पर भारी पड़ती रहेगी।

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Published on:

17 Apr 2026 07:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Basti / रसगुल्ला लेने गया था मासूम, कैटर्स ने तंदूर में फेंका! शादी में मचा हड़कंप, बच्चा जिंदगी से जूझ रहा

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