रसगुल्ला लेने गया था मासूम, कैटर्स ने तंदूर में फेंका! शादी में मचा हड़कंप, बच्चा जिंदगी से जूझ रहा

बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के मलौली गांव में आयोजित एक विवाह समारोह खुशी से मातम में बदल गया, जब एक मासूम बच्चा गंभीर हादसे का शिकार हो गया। मूल रूप से गोंडा जिले के नवाबगंज गढ़ी क्षेत्र के केवटहिया गांव के रहने वाले संतोषी निषाद का 10 वर्षीय बेटा अमर निषाद अपनी नानी के साथ इस शादी में शामिल होने आया था। वह बस्ती के बाघा नाला पटखौली इलाके में रहकर पढ़ाई करता है। बुधवार रात जब शादी में मेहमान खाने-पीने में व्यस्त थे। माहौल पूरी तरह उत्सव में डूबा था। उसी दौरान अमर चुपके से भोजन स्थल की ओर चला गया। वहां रखी मिठाइयों में उसकी नजर रसगुल्लों पर पड़ी। उसने एक उठाने की कोशिश की। इसी बीच कैटरिंग से जुड़े व्यक्ति ने उसे देख लिया और नाराज हो गया।