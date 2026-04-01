फॉरेस्ट अधिकारियों की पहले राइफलें छीनीं, तोड़-फोड़ के बाद फिर भीड़ ने उनकी गाड़ियों में लगा दिया आग, जानें पूरा मामला?

उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, जिन लोगों को एक दिन पहले हिरासत में लिया गया था, उन्हें उसी दिन छोड़ दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग भड़क गए और अगले दिन ऑफिस पर हमला कर दिया। भीड़ का आरोप है कि फॉरेस्ट कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसकी भी जांच होगी। फिलहाल, कितने लोग घायल हुए हैं, इसका सही आंकड़ा सामने नहीं आया है और अधिकारी हालात का आकलन कर रहे हैं।