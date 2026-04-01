‘मेरी बहन प्रियंका गांधी ने 5 मिनट में वो कर दिया, जो मैं 20 साल में नहीं कर पाया’ राहुल गांधी ने लोकसभा में दिया बयान

Rahul Gandhi: महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में अलग-अलग पार्टियों के नेता ने अपनी बात रखी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को सदन में महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि हर व्यक्ति ने अपने जीवन में महिलाओं से कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सीखा है। उन्होंने खास तौर पर अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का उल्लेख करते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में एक दिलचस्प बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अपनी बहन को महज पांच मिनट में वह कर दिखाते देखा, जो वह अपने दो दशकों के राजनीतिक सफर में नहीं कर सके, गृह मंत्री अमित शाह को मुस्कुराने पर मजबूर करना। इस टिप्पणी पर सदन में हंसी छा गई, हालांकि उस समय प्रियंका गांधी और अमित शाह दोनों ही मौजूद नहीं थे।