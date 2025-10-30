स्कूल बस को प्राइवेट बस ने मारी टक्कर, बच्चों की चीखें सड़क पर गूंजी, एसपी बोले: सभी बच्चे सुरक्षित, घबराएं नहीं!

घायलों को बसों से निकालकर बहादुरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिनंदन स्वयं मौके पर पहुंचे। स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि स्कूली बस में कुल नौ बच्चे सवार थे। जिनमें से पांच बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। चार बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। जिनमें दो बच्चे उपचार के बाद घर लौट गए हैं।