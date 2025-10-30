स्कूल बस को प्राइवेट बस ने मारी टक्कर, बच्चों की चीखें सड़क पर गूंजी, एसपी बोले: सभी बच्चे सुरक्षित, घबराएं नहीं!

घटना की जानकारी देते पुलिस अधीक्षक बस्ती अभिनंदन फोटो सोर्स बाइट के स्क्रीनशॉट से
बस्ती जिले में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने लोगों को दहला दिया। कलवारी थाना क्षेत्र के राम जानकी मार्ग पर स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल के पास एक निजी बस ने खड़ी स्कूली बस में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बसों के अगले और पिछले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। लोग घबराकर इधर-उधर दौड़ पड़े।
बस्ती जिले में यह हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक, लिटिल फ्लावर स्कूल की बस एक बच्चे को लेने के लिए सड़क किनारे खड़ी थी। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक प्राइवेट बस ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूली बस में सवार बच्चे और निजी बस के यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया।
घायलों को बसों से निकालकर बहादुरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिनंदन स्वयं मौके पर पहुंचे। स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि स्कूली बस में कुल नौ बच्चे सवार थे। जिनमें से पांच बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। चार बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। जिनमें दो बच्चे उपचार के बाद घर लौट गए हैं।
एसपी अभिनंदन ने बताया कि दो बच्चियां अंशु और सलोनी की हालत भी अब सामान्य है। उनका सीटी स्कैन और अन्य चिकित्सीय जांच की गई है। डॉक्टरों के अनुसार, सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार निजी बस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मौके पर शांति और कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है।
