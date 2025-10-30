Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्ती

स्कूल बस को प्राइवेट बस ने मारी टक्कर, बच्चों की चीखें सड़क पर गूंजी, एसपी बोले: सभी बच्चे सुरक्षित, घबराएं नहीं!

बस्ती जिले में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई। जब बच्चों से भरी स्कूल बस को तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। पुलिस-प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा।

2 min read
Google source verification

बस्ती

image

Mahendra Tiwari

Oct 30, 2025

Basti

घटना की जानकारी देते पुलिस अधीक्षक बस्ती अभिनंदन फोटो सोर्स बाइट के स्क्रीनशॉट से

बस्ती जिले में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने लोगों को दहला दिया। कलवारी थाना क्षेत्र के राम जानकी मार्ग पर स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल के पास एक निजी बस ने खड़ी स्कूली बस में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बसों के अगले और पिछले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। लोग घबराकर इधर-उधर दौड़ पड़े।

बस्ती जिले में यह हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक, लिटिल फ्लावर स्कूल की बस एक बच्चे को लेने के लिए सड़क किनारे खड़ी थी। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक प्राइवेट बस ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूली बस में सवार बच्चे और निजी बस के यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया।

एसपी बोले- बच्चे पूरी तरह सुरक्षित

घायलों को बसों से निकालकर बहादुरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिनंदन स्वयं मौके पर पहुंचे। स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि स्कूली बस में कुल नौ बच्चे सवार थे। जिनमें से पांच बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। चार बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। जिनमें दो बच्चे उपचार के बाद घर लौट गए हैं।

दो बच्चियों का कराया गया सीटी स्कैन, सभी बच्चे खतरे से बाहर

एसपी अभिनंदन ने बताया कि दो बच्चियां अंशु और सलोनी की हालत भी अब सामान्य है। उनका सीटी स्कैन और अन्य चिकित्सीय जांच की गई है। डॉक्टरों के अनुसार, सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार निजी बस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मौके पर शांति और कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 06:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Basti / स्कूल बस को प्राइवेट बस ने मारी टक्कर, बच्चों की चीखें सड़क पर गूंजी, एसपी बोले: सभी बच्चे सुरक्षित, घबराएं नहीं!

बड़ी खबरें

View All

बस्ती

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Crime News: मंदिर से लौट रहे दलित परिवार पर हमला; दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट

crime scene
बस्ती

इंस्टा पर मुलाकात फिर बढ़ा प्यार…शादी का झांसा देकर सेना के जवान ने युवती से बनाए संबंध, अश्लील वीडियो बनाकर करने लगा ब्लैकमेल

Up news, basti
बस्ती

पहले प्यार के डोरे डालती…प्राइवेट फोटो-वीडियो बनाती फिर शुरू करती ब्लैकमेलिंग और उगाही का खेल

बस्ती

चुस्त दुरुस्त रहेगी बस्ती पुलिस, पुलिस लाइन में हुआ आधुनिक व्यायामशाला का उद्घाटन

Up news, basti news
बस्ती

भगवा झंडा लगाने पर विशेष समुदाय के लोगों ने की हाथापाई, घिरने पर बाइक में धारदार हथियार छोड़कर भागे

Up news, basti police
बस्ती
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.