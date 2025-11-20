भड़के एसडीएम बोले—एक भी फॉर्म इसने नहीं भरा, पन्ना लो, तहरीर लिखो इनके खिलाफ… और इनके…

बस्ती जिले में मतदान-पूर्व व्यवस्थाओं की तैयारी की जमीनी रिपोर्ट जानने के उद्देश्य से बुधवार को एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान और एसडीएम सदर शत्रुघ्न पाठक फील्ड पर निकले। दोनों अधिकारी सबसे पहले डारीडीहा स्थित मतदेय स्थल पहुंचे। जहां एसआईआर फार्मों की प्रगति की समीक्षा की गई। जांच के दौरान पता चला कि बीएलओ पद पर तैनात विकास विभाग के कर्मचारी एक भी पूरा एसआईआर फार्म उपलब्ध नहीं करा पाए। यह देखकर एसडीएम का धैर्य टूट गया। उन्होंने मौके पर ही संबंधित कर्मचारी को कड़ी फटकार लगाई।