त्वचा को धूप से बचाने के लिए करें सही सनस्क्रीन का चुनाव, समय से पहले बढ़ती उम्र को रोकें

नई दिल्लीPublished: May 04, 2023 10:25:33 am

Organic Sunscreen: एक्सपर्ट्स का मानना है की गर्मी के मौसम में चाहे हम घर पर हों या घर से बाहर हमें साल के पूरे 365 दिन हमारी त्वचा को धूप से बचाना चाहिए। कॉस्मेटोलॉजिस्ट नमिता पंढरीपांडे का कहना है कि गर्मियों में पिगमेंटेशन, टैन और सनबर्न से बचने के लिए हर रोज सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। इस आर्टिकल में उनसे जानिए क्यों आर्गेनिक सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए आवश्यक है।

How to choose the right sunscreen and prevent premature skin aging