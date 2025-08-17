Patrika LogoSwitch to English

Almond Oil Face Massage: Anti-aging से लेकर Moisturizing तक, जानें रात में चेहरे पर बादाम तेल मसाज के फायदे

Almond Oil Face Massage: बादाम के तेल से चेहरे की मसाज की जाए, तो यह स्किन को चमकदार बनाने में मदद करता है, जिससे चेहरा सुबह फ्रेश और हाइड्रेटेड नजर आ सकता है? अगर नहीं, तो आइए जानते...

MEGHA ROY

Aug 17, 2025

Benefits Of Almond Oil For Face फोटो सोर्स – Freepik

Almond Oil Face Massage: शारीरिक और दिमागी रूप से तेज करने के लिए अक्सर दादी-नानी बादाम खाने की सलाह देती हैं। इसके अलावा, बादाम के तेल का इस्तेमाल चेहरे की देखभाल के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर सोने से पहले बादाम के तेल से चेहरे की मसाज की जाए, तो यह स्किन को चमकदार बनाने में मदद करता है, जिससे चेहरा सुबह फ्रेश और हाइड्रेटेड नजर आ सकता है? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं कि कैसे यह छोटा सा कदम आपकी स्किन को दे सकता है बड़े फायदे।

Almond Oil Benefits : बादाम के तेल के फायदे

उम्र बढ़ने के लक्षणों को रोके

बढ़ती उम्र के साथ झुर्रियां और फाइन लाइन्स दिखने लगती हैं। बादाम के तेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-एजिंग गुण त्वचा को कसाव देते हैं और इन लक्षणों को देर से आने में मदद करते हैं। नियमित इस्तेमाल से चेहरा जवां और फ्रेश नजर आता है।

त्वचा को हाइड्रेटेड रखे

बादाम का तेल एक नैचुरल मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है। यह त्वचा में नमी को बंद कर लेता है और ड्राईनेस को कम करता है। खासकर सर्दियों या ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। रात को सोने से पहले चेहरे पर इसकी हल्की मालिश करने से स्किन मुलायम और ग्लोइंग लगती है।

त्वचा की गहराई से सफाई

चेहरे पर दिनभर धूल, प्रदूषण और अतिरिक्त तेल जमा हो जाता है। सोने से पहले बादाम का तेल लगाने से पोर्स खुलते हैं और स्किन में जमी गंदगी बाहर निकल जाती है। यह डेड स्किन को भी हटाने में मदद करता है, जिससे मुंहासों की समस्या कम होती है और त्वचा हेल्दी रहती है।

स्किन टोन में सुधार

बादाम के तेल में मौजूद विटामिन ई त्वचा की रंगत निखारने में अहम भूमिका निभाता है। यह दाग-धब्बों और पिगमेंटेशन को हल्का करता है। रातभर बादाम का तेल लगाने से सुबह चेहरा दमकता हुआ और साफ दिखता है।

बादाम का तेल लगाने का तरीका (Right way to apply almond oil on face)

  • सबसे पहले फेस वॉश या माइल्ड क्लींजर से चेहरा अच्छे से धो लें।
  • साफ तौलिए से चेहरा पोंछकर सुखा लें।
  • अब बादाम के तेल की 4–5 बूंदें लें और पूरे चेहरे पर लगाएं।
  • हल्के हाथों से 4–5 मिनट तक मसाज करें ताकि तेल स्किन में अच्छे से समा जाए।
  • इसे पूरी रात ऐसे ही छोड़ दें और सुबह ताजे पानी से चेहरा धो लें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Published on:

17 Aug 2025 04:45 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Almond Oil Face Massage: Anti-aging से लेकर Moisturizing तक, जानें रात में चेहरे पर बादाम तेल मसाज के फायदे

