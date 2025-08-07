Beauty Tips: ब्लीचिंग के बाद चेहरे पर हो रही है जलन? Jawed Habib के इन 2 ट्रिक्स से मिलेगी तुरंत राहत

Beauty Tips: चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग काफी कुछ करते हैं। ऐसे में आजकल ब्लीचिंग बहुत आम हो गई है। लोग पार्लर में या घर पर खुद ही ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं ताकि चेहरा चमकदार दिखे। लेकिन ब्लीचिंग के बाद कई बार चेहरे पर जलन, खुजली और लालपन जैसी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट Jawed Habib ने इस परेशानी से राहत पाने के लिए दो बहुत ही आसान और घरेलू टिप्स बताए हैं।
Jawed कहते हैं कि ब्लीच हटाने के बाद अगर चेहरे पर जलन महसूस हो रही हो, तो सबसे आसान तरीका है बर्फ का इस्तेमाल। बर्फ के टुकड़े को किसी कपड़े में लपेटकर या सीधे हल्के हाथों से उस जगह पर रगड़ें जहां जलन हो रही है। ठंडक की वजह से स्किन को आराम मिलता है और खुजली या जलन तुरंत कम हो जाती है।
दूसरा तरीका है ठंडा दूध लगाना। एक कटोरी में ठंडा दूध लें और कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट तक दूध चेहरे पर लगा रहने दें। इसके बाद साफ पानी से धो लें। ठंडे दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड और ठंडक स्किन को राहत देने में मदद करते हैं।