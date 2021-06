Beauty Tips: स्किन में ग्लो पाने के लिए रोजाना खाएं चुकंदर, जानिए इसके फायदे

Benefits of beetroot: चुकंदर में फॉस्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन, आयरन और विटामिन होते हैं। इसे खाने से हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। इसमें मौजूद एंटीआक्सीडेंट शरीर को रोगों से बचाए रखते हैं।

1. थकान: चकुंदर में कार्बोहाइड्रेट होता है जो शरीर से आलस और थकान को दूर कर एनर्जी देता है।

2. दिल संबंधी बीमारियां: इसमें नाइट्रेट नामक तत्व होता है जो रक्त के दबाव और दिल से जुड़ी समस्याओं को कम करता है।

3. ग्लोइंग स्किन: चुकंदर खाने से खून साफ होकर त्वचा में चमक आती है।

4. एनीमिया: इसमें आयरन काफी ज्यादा मात्रा में होता है। यह शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कर एनीमिया की समस्या नहीं होने देता।

5. पीरियड की समस्या: जिन महिलाओं को माहवारी से संबंधित समस्याएं हों, वे रोजाना एक गिलास चुकंदर का जूस पी सकती हैं।

6. बीपी: रोजाना एक गिलास चुकंदर, गाजर, पालक, आंवला और सेब से बना मिक्स जूस पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है।

7. कब्ज: चुकंदर को नियमित खाने से कब्ज और बवासीर जैसे पेट संबंधी रोगों में लाभ होता है।

8. सलाद में लें: इसे आप सलाद या सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं।

