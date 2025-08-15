Patrika LogoSwitch to English

Face Massage At Night: खिलती त्वचा का राज छुपा है इस एक तेल में, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

Face Massage At Night: नारियल तेल में पाए जाने वाले फैटी एसिड्स स्किन को गहराई से पोषण देते हैं, उसे मुलायम और टाइट बनाए रखते हैं और समय से पहले झुर्रियों को भी दूर रखने में मदद करते हैं।तो आइए जानते हैं कि आप रात के समय नारियल तेल का उपयोग अपनी स्किन को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं।

भारत

MEGHA ROY

Aug 15, 2025

night Skincare tips , coconut oil face massage, Face Massage At Night,
Night skincare oil for glowing skin

Face Massage At Night: जिस तरह मॉर्निंग स्किन केयर जरूरी होता है, ठीक वैसे ही रात का भी नाइट स्किनकेयर त्वचा को हेल्दी बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। अक्सर लोग दिनभर की भागदौड़, मेकअप, पॉल्यूशन से स्किन काफी डैमेज हो जाती है और अगर त्वचा का सही तरीके से देखभाल नहीं किया गया है तो यह स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में घर पर सस्ते और आसान ब्यूटी हैक्स से आप भी अपनी स्किन को खूबसूरत और यंग रख सकते हैं। नारियल तेल में पाए जाने वाले फैटी एसिड्स स्किन को गहराई से पोषण देते हैं, उसे मुलायम और टाइट बनाए रखते हैं और समय से पहले झुर्रियों को भी दूर रखने में मदद करते हैं।तो आइए जानते हैं कि आप रात के समय नारियल तेल का उपयोग अपनी स्किन को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं।

रात में ऑयली मसाज करने के फायदे

रात में चेहरे पर तेल से मसाज करने से स्किन को गहराई से पोषण मिलता है और स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग बनती है। यह डैमेज स्किन को रात भर रिपेयर करता है, जिससे झुर्रियां कम होती हैं और त्वचा जवान दिखती है।

चेहरे के लिए फायदेमंद है नारियल तेल

चेहरे के लिए नारियल तेल किसी प्राकृतिक स्किन केयर टॉनिक से कम नहीं है। इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल, हेल्दी फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण स्किन को अंदर से पोषण देते हैं। विटामिन से भरपूर यह तेल त्वचा को कई तरह की परेशानियों से बचाते हुए उसे मुलायम और ग्लोइंग बनाए रखता है। खास बात यह है कि नारियल तेल को आप नाइट सीरम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

नारियल तेल लगाने का तरीका

  • चेहरा धोने के बाद हथेली में थोड़ा सा नारियल तेल लें और चेहरे व गर्दन पर हल्के हाथों से मसाज करें। इसके बाद एक गुनगुने पानी में भीगा तौलिया चेहरे पर रखें, जिससे पोर्स खुल जाएं और तेल के पोषक तत्व त्वचा में अच्छे से समा जाएं। कुछ देर बाद तौलिया हटाकर चेहरा पोंछ लें। नियमित रूप से यह प्रक्रिया अपनाने से स्किन ज्यादा मुलायम, टाइट और चमकदार नज़र आने लगती है।
  • रात को सोने से पहले भी इसका इस्तेमाल बेहद फायदेमंद होता है। इसके लिए हथेलियों में थोड़ा सा तेल लेकर हल्का रगड़ें, फिर चेहरे और गर्दन पर मसाज करें। यह न केवल त्वचा को हाइड्रेट और फ्रेश रखता है, बल्कि झुर्रियां, झाईयां, डार्क सर्कल जैसी समस्याओं को भी धीरे-धीरे कम करता है और चेहरे पर नेचुरल यंग लुक बनाए रखता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

15 Aug 2025 01:15 pm

