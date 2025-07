Prevent Acne in Summer : गर्मियों में मुंहासों से बचने के उपाय

Effective Tips for Clear Skin : गर्मियों के मौसम में मुंहासे निकलना आम बात है, मुंहासे होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कम पानी पीना, त्वचा पर जमी धूल, तेल और बैक्टीरिया आदि। कुछ प्राकृतिक उपायों को अपनाकर मुंहासों को दूर रखा जा सकता है।

भारत•Jul 02, 2025 / 03:40 pm• Manoj Kumar

Prevent Acne in Summer : गर्मियों में मुंहासों से बचने के उपाय (फोटो सोर्स : Freepik)

How to Prevent Acne in Summer : कोई भी मौसम हो उसका सबसे अधिक असर स्किन पर ही पड़ता है। गर्मियों के दिनों में शरीर में पानी की कमी हो जाने के कारण कई बार स्किन अपनी चमक खो देती है और बेजान-सी लगने लगती है। स्किन को स्वस्थ और सुंदर रखने के लिए शरीर में पानी की कमी न होने पाए इसके लिए आवश्यक है कि गर्मियों के दिनों में हम अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं। इसके साथ ही पानी की अधिकता वाले फलों का सेवन करना भी बहुत फायदेमंद होता है। गर्मी में स्किन को कैसे रखें स्वस्थ व सुंदर आइए जानते हैं। (Effective Tips for Clear Skin)