Kacche aalu on face: कच्चे आलू के रस से त्वचा के दाग-धब्बे और झुर्रियों से निजात पाए, और भी है अनेकों फायदे

कच्चे आलू के रस के फायदे (Benefits of raw potato juice) कच्चे आलू का रस त्वचा के काले धब्बों और मुंहासों के निशान को हल्का करने में मदद करता है। क्योंकि आलू में ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं, जो चेहरे को निखरता और साफ़ करता है।

आलू के रस में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं, जो त्वचा की उम्र बढ़ने के प्रभाव को कम दिखाने में मदद करते हैं। यह चेहरे पर होने वाली झुर्रियों का बढ़ना कम करता है और त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, जिससे त्वचा कोमल बनी रहती है।

कच्चे आलू का रस त्वचा को हाइड्रेट करने में मदद करता है और चेहरे की ड्राइनेस को दूर करता है, जिससे त्वचा नरम और मुलायम बनी रहती है। कच्चे आलू का रस सूजन और जलन को कम करने में मदद करता है, जिससे त्वचा पर रैशेज या जलन की समस्या ठीक होती है। और आंखों के काले घेरों को हल्का करने में भी मदद करता है।

कच्चे आलू का रस लगाने का सही तरीका (Right way to apply raw potato juice) सबसे पहले आलू को अच्छे से धोकर उसका छिलका उतार लें।अब आलू को कद्दूकस करें और उसका रस निकाल लें।इसे साफ चेहरे पर सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से लगाएं। 20-25 मिनट बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें।इसे रोजाना करें और जल्द ही फर्क महसूस होगा।आलू के इस नेचुरल नुस्खे को अपनाकर आप अपनी त्वचा को निखार सकते हैं और दाग-धब्बों और झुर्रियों से मुक्त हो सकते हैं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।