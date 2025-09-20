Navratri Skin Care Tips: नवरात्रि के 9 दिनों तक चाहिए निखरी हुई त्वचा, तो अपना सकते हैं ये स्किनकेयर टिप्स

Navratri Skin Care Tips: नवरात्रि के 9 दिन का पर्व बेहद ही कल्याणकारी और उत्साह से भरा रहता है। इस दौरान लड़कियां खास तौर पर तैयार होकर मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करती हैं। ऐसे में स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप भी नवरात्रि के दौरान व्रत रख रही हैं, तो आपके लिए कुछ खास स्किनकेयर टिप्स लेकर आए हैं, जिनसे आपका लुक और भी निखर जाएगा।
नवरात्रि व्रत के दौरान शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है। अगर आप व्रत कर रही हैं तो तरबूज, खीरा, संतरा या पपीता जैसे फल खाएं। इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे आपकी स्किन नेचुरली मॉइस्चराइज और फ्रेश दिखती है।
अगर आप उपवास कर रही हैं, तो दूध, दही, सूखे मेवे और मौसमी फल अपनी डाइट में शामिल करें। वहीं, अगर व्रत नहीं कर रही हैं, तो तली-भुनी और ज्यादा मसालेदार चीजों से दूरी बनाकर रखें। मीठा भी कम खाएं, क्योंकि इससे त्वचा पर मुंहासे निकल सकते हैं।
धूप में बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं, चाहे मौसम कैसा भी हो। साथ ही दिन में दो से तीन बार चेहरा धोकर हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे स्किन पर धूल और पसीने का असर नहीं दिखेगा और चेहरा दमकता रहेगा।
दही, हल्दी, बेसन और गुलाब जल से बना नेचुरल फेस मास्क लगाएं। गर्मियों में हल्का मेकअप करें, तनाव कम रखें और अच्छी नींद लें ताकि त्वचा स्वस्थ बनी रहे। नवरात्रि में व्रत न रखने वाले तला, मसालेदार और मीठा कम खाएं, क्योंकि ये त्वचा पर बुरा असर डाल सकते हैं।
पूजा या फंक्शन के लिए मेकअप किया हो, तो रात में सोने से पहले उसे पूरी तरह साफ करना न भूलें। मेकअप रिमूवर या नारियल तेल से चेहरा साफ करें और फिर मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे पोर्स बंद नहीं होंगे और स्किन हेल्दी रहेगी।
तनाव और नींद की कमी सबसे ज्यादा आपकी खूबसूरती पर असर डालती है। रोजाना कम से कम 7–8 घंटे की नींद लें और रिलैक्स रहने की कोशिश करें। इससे आपकी त्वचा खुद-ब-खुद तरोताज़ा और चमकदार नजर आएगी।