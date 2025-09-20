Patrika LogoSwitch to English

Navratri Skin Care Tips: नवरात्रि के 9 दिनों तक चाहिए निखरी हुई त्वचा, तो अपना सकते हैं ये स्किनकेयर टिप्स

Navratri Skin Care Tips For Glowing Skin: नवरात्रि का त्यौहार न सिर्फ भक्ति और उत्साह से भरा होता है, बल्कि यह ऐसा समय होता है जब लड़कियां सोलह श्रृंगार करती हैं और अपनी खूबसूरती दिखाना पसंद करती हैं।

भारत

MEGHA ROY

Sep 20, 2025

Navratri Skin Care Tips: नवरात्रि के 9 दिन का पर्व बेहद ही कल्याणकारी और उत्साह से भरा रहता है। इस दौरान लड़कियां खास तौर पर तैयार होकर मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करती हैं। ऐसे में स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप भी नवरात्रि के दौरान व्रत रख रही हैं, तो आपके लिए कुछ खास स्किनकेयर टिप्स लेकर आए हैं, जिनसे आपका लुक और भी निखर जाएगा।

पानी वाले फलों का सेवन करें


नवरात्रि व्रत के दौरान शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है। अगर आप व्रत कर रही हैं तो तरबूज, खीरा, संतरा या पपीता जैसे फल खाएं। इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे आपकी स्किन नेचुरली मॉइस्चराइज और फ्रेश दिखती है।

हेल्दी डाइट का रखें ध्यान

अगर आप उपवास कर रही हैं, तो दूध, दही, सूखे मेवे और मौसमी फल अपनी डाइट में शामिल करें। वहीं, अगर व्रत नहीं कर रही हैं, तो तली-भुनी और ज्यादा मसालेदार चीजों से दूरी बनाकर रखें। मीठा भी कम खाएं, क्योंकि इससे त्वचा पर मुंहासे निकल सकते हैं।

सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें

धूप में बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं, चाहे मौसम कैसा भी हो। साथ ही दिन में दो से तीन बार चेहरा धोकर हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे स्किन पर धूल और पसीने का असर नहीं दिखेगा और चेहरा दमकता रहेगा।

नेचुरल फेस मास्क का इस्तेमाल करें

दही, हल्दी, बेसन और गुलाब जल से बना नेचुरल फेस मास्क लगाएं। गर्मियों में हल्का मेकअप करें, तनाव कम रखें और अच्छी नींद लें ताकि त्वचा स्वस्थ बनी रहे। नवरात्रि में व्रत न रखने वाले तला, मसालेदार और मीठा कम खाएं, क्योंकि ये त्वचा पर बुरा असर डाल सकते हैं।

मेकअप हटाना जरूरी

पूजा या फंक्शन के लिए मेकअप किया हो, तो रात में सोने से पहले उसे पूरी तरह साफ करना न भूलें। मेकअप रिमूवर या नारियल तेल से चेहरा साफ करें और फिर मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे पोर्स बंद नहीं होंगे और स्किन हेल्दी रहेगी।

पर्याप्त नींद और स्ट्रेस-फ्री रहें

तनाव और नींद की कमी सबसे ज्यादा आपकी खूबसूरती पर असर डालती है। रोजाना कम से कम 7–8 घंटे की नींद लें और रिलैक्स रहने की कोशिश करें। इससे आपकी त्वचा खुद-ब-खुद तरोताज़ा और चमकदार नजर आएगी।

20 Sept 2025 02:37 pm

20 Sept 2025 01:53 pm

