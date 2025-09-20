Shardiya Navratra Day 1, Mata Shailputri Katha: नवरात्रि के पहले दिन की आराध्य देवी शैलपुत्री की कथा और महिमा

शैलपुत्री को पार्वती के नाम से भी जाना जाता है और पुनर्जन्म के बाद उनका विवाह भी भगवान शिव से ही हुआ। काशी नगरी (वाराणसी) में मां शैलपुत्री का प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां श्रद्धालु माता के दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होने का विश्वास रखते हैं।

मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं समाप्त होती हैं और दांपत्य जीवन में सुख-शांति आती है। वृषभ पर सवार होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है।

भक्त जब श्रद्धा और भक्ति से मां शैलपुत्री की आराधना करते हैं, तो उन्हें शक्ति, संयम और जीवन में स्थिरता का वरदान प्राप्त होता है।