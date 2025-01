One week no makeup benefits for skin: मेकअप से हफ्ते भर का ब्रेक, दिला सकता है त्वचा में प्राकृतिक निखार

One week no makeup benefits for skin: कभी-कभी केमिकल से भरे मेकअप प्रोडक्ट्स से ब्रेक लेना त्वचा के लिए फायदेमंद हो सकता है और यह स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक कदम हो सकता है।

मुंबई•Jan 16, 2025 / 09:58 am• MEGHA ROY

1 week without makeup

One week no makeup benefits for skin: आजकल, महिलाएं महंगे-महंगे केमिकल से भरे मेकअप प्रोडक्ट्स से त्वचा को बेहतर और खूबसूरत बनाने का तरीका मानती हैं, लेकिन क्या यह तरीका सही है? सोचिए, अगर आप एक हफ्ते मेकअप का उपयोग नहीं करेंगे तो आपकी त्वचा में क्या बदलाव आ सकता है? इस बदलाव का जवाब जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि मेकअप त्वचा पर कैसे प्रभाव डालता है और बिना मेकअप के रहने से आपकी त्वचा पर क्या फायदा हो सकता है।

