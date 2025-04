गर्मी में स्किन पर ग्लो पाने के लिए Face Mask कब लगाना चाहिए? नहाने से पहले या बाद में, जानिए सही समय

Right Time To Use Face Mask: फेस मास्क लगाने का सही समय इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी स्किन कैसी है और आप किस तरह का मास्क इस्तेमाल कर रही हैं। यहां जानिए फेस मास्क लगाने का सही समय…

भारत•Apr 20, 2025 / 07:39 pm• Nisha Bharti

Right Time To Use Face Mask: गर्मी का मौसम आते ही स्किन से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ जाती हैं। चेहरे पर ग्लो बनाए रखना चुनौती बन जाता है। ऐसे में फेस मास्क एक आसान और असरदार उपाय है, लेकिन सवाल उठता है कि इसे लगाना कब सही होता है। नहाने से पहले या बाद में? आइए जानते हैं, इसका सही जवाब और फेस मास्क (Face Mask) से जुड़ी जरूरी बातें।