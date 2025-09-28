Patrika LogoSwitch to English

ब्यूटी टिप्स

Glow का राज! Ameesha Patel ने बताया स्किन को जवां रखने का सिंपल तरीका

Ameesha Patel : बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने अपनी खूबसूरती के राज से पर्दा उठाया, जिसमें उन्होंने अपनी स्किन की फ्रेशनेस का सीक्रेट शेयर किया। आइए जानते हैं कि वे कैसे रखती हैं अपनी स्किन का ख्याल, जिससे उनकी त्वचा 50 की उम्र में भी फ्रेश और यंग दिखती है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Sep 28, 2025

Ameesha Patel Beauty Secrets,Ameesha Patel skincare routine,Ameesha Patel,

Ameesha Patel glowing skin tips|फोटो सोर्स – Freepik

Ameesha Patel Beauty Secrets: बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस अमीषा पटेल आज भी अपनी ग्लोइंग और यंग दिखने वाली स्किन से फैंस को हैरान कर देती हैं। 50 की उम्र पार करने के बाद भी उनकी रौनक और फ्रेश लुक देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वे इतनी उम्रदराज हो चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने BIEbanter with Queenie Singh में अपनी ब्यूटी और स्किनकेयर से जुड़े राज खोले। अमीषा का मानना है कि स्किन की देखभाल में दिखावे से ज्यादा सादगी काम आती है। आइए जानते हैं कैसे रखती हैं अपनी स्किन का ख्याल, जिससे उनकी त्वचा 50 की उम्र में भी दिखती है फ्रेश, यंग और ग्लोइंग।

‘Less is More’ – कम मेकअप, ज्यादा नेचुरल

अमीषा का पहला सीक्रेट है कि वे जरूरत न होने पर मेकअप से पूरी तरह दूर रहती हैं। उनका कहना है कि चेहरे को सांस लेने का मौका देना बेहद जरूरी है। स्क्रीन पर भी वे नेचुरल लुक को ही प्राथमिकता देती हैं।

स्किनकेयर की शुरुआत समय पर

अमीषा ने बहुत कम उम्र से ही स्किन का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। उन्होंने नियमित फेशियल और क्लीन-अप्स को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया, जिससे एक्ने और ब्लैकहेड्स जैसी समस्याओं से बचाव हुआ। वे मौसम और क्लाइमेट के हिसाब से स्किनकेयर में बदलाव करती रहती हैं, खासकर क्योंकि वे काफी ट्रैवल करती हैं।

मेकअप के साथ सोना बिल्कुल नहीं

उनका गोल्डन रूल है कि दिन कितना भी थकाऊ क्यों न हो, सोने से पहले चेहरा जरूर साफ करना चाहिए। इससे स्किन को रातभर रिपेयर और ब्रीद करने का समय मिलता है।

स्किनकेयर मस्ट-हैव्स

अमीषा की स्किनकेयर लिस्ट में विटामिन C और हायलूरोनिक एसिड सबसे ऊपर हैं। उनके मुताबिक, ये इंग्रेडिएंट्स स्किन को डीप नॉरिशमेंट और हाइड्रेशन देते हैं, जिसकी उनकी स्किन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है।

बालों के लिए घरेलू नुस्खे

अमीषा सिर्फ स्किन ही नहीं, बल्कि बालों का भी खास ख्याल रखती हैं। वे नियमित ऑयल मसाज और डीप कंडीशनिंग करती हैं। उनका एक सीक्रेट यह भी है कि तेल में अंडा मिलाकर लगाने से बाल अच्छी तरह क्लीन हो जाते हैं और बार-बार शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

स्किन को समझना सबसे जरूरी

अमीषा मानती हैं कि हर किसी की स्किन अलग होती है, इसलिए ट्रेंड फॉलो करने के बजाय अपनी स्किन की जरूरत को समझना सबसे अहम है। यही वजह है कि वे आज भी जवां और ग्लोइंग नजर आती हैं।

