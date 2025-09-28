Glow का राज! Ameesha Patel ने बताया स्किन को जवां रखने का सिंपल तरीका

Ameesha Patel Beauty Secrets: बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस अमीषा पटेल आज भी अपनी ग्लोइंग और यंग दिखने वाली स्किन से फैंस को हैरान कर देती हैं। 50 की उम्र पार करने के बाद भी उनकी रौनक और फ्रेश लुक देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वे इतनी उम्रदराज हो चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने BIEbanter with Queenie Singh में अपनी ब्यूटी और स्किनकेयर से जुड़े राज खोले। अमीषा का मानना है कि स्किन की देखभाल में दिखावे से ज्यादा सादगी काम आती है। आइए जानते हैं कैसे रखती हैं अपनी स्किन का ख्याल, जिससे उनकी त्वचा 50 की उम्र में भी दिखती है फ्रेश, यंग और ग्लोइंग।