What not to use on oily skin: ऑयली स्किन वालों को चेहरे पर क्या नहीं लगाना चाहिए?

What not to use on oily skin: अगर आपकी स्किन तैलीय है तो कुछ चीजें चेहरे पर लगाने से बचना चाहिए, वरना पिंपल्स और चिपचिपापन बढ़ सकते हैं। जानिए ऑयली स्किन वालों को किन प्रोडक्ट्स और आदतों से रहना चाहिए दूर।

भारत•Jun 12, 2025 / 02:57 pm• Nisha Bharti

What not to use on oily skin प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो क्रेडिट- पत्रिका)

What not to use on oily skin: अगर आपकी स्किन ऑयली है और बार-बार पिंपल्स या चिपचिपापन की समस्या रहती है तो आपको फेस केयर में कुछ चीजों से परहेज करना बहुत जरूरी है। ऑयली स्किन को संभालने के लिए सिर्फ फेस वॉश या क्रीम लगाना काफी नहीं होता, बल्कि क्या नहीं लगाएं, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चेहरे पर लगाने से ऑयली स्किन की हालत और बिगड़ जाती है। आइए जानते हैं कि ऑयली स्किन वाले लोगों को कौन-सी 5 चीजें चेहरे पर नहीं लगानी चाहिए। (Worst ingredients for oily skin)

थिक या हेवी मॉइश्चराइजर ऑयली स्किन को ज्यादा नमी की जरूरत नहीं होती, लेकिन बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप थिक या हेवी मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी स्किन पर और ऑयल जमा कर सकता है। इससे चेहरे पर चिपचिपाहट बढ़ती है और पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं, जिससे पिंपल्स और ब्रेकआउट का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में ऑयली स्किन वालों को हमेशा जेल-बेस्ड या लाइटवेट मॉइश्चराइजर ही लगाना चाहिए। हार्ड या रफ स्क्रब ऑयली स्किन वाले लोग सोचते हैं कि बार-बार स्क्रब करने से चेहरे का तेल निकल जाएगा, लेकिन बहुत हार्ड स्क्रब स्किन को नुकसान पहुंचाता है। इससे स्किन की नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर खराब हो सकती है और स्किन और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है। इसके बजाय आप हफ्ते में एक या दो बार सॉफ्ट स्क्रब का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। यह भी पढ़ें: Night Skin Care For Oily Skin: रात को सोने से पहले Oily skin पर क्या लगाना चाहिए? फेस ऑयल या हेवी ऑयल-बेस्ड प्रोडक्ट्स ऑयली स्किन पर फेस ऑयल या ऑयल-बेस्ड क्रीम लगाना चेहरे को और ज्यादा तैलीय बना सकता है। इससे पोर्स बंद हो सकते हैं और ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और पिंपल्स जैसी परेशानियां हो सकती हैं। अगर स्किन बहुत ड्राई महसूस हो रही है तो भी ऑयल की जगह वॉटर-बेस्ड या नॉन-कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें। सिलिकॉन या वैसलीन बेस्ड प्रोडक्ट ऑयली स्किन पर सिलिकॉन बेस्ड क्रीम या वैसलीन लगाने से चेहरे पर एक लेयर बन जाती है जो स्किन को सांस लेने नहीं देती। इससे पोर्स बंद हो सकते हैं और ब्रेकआउट्स का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे प्रोडक्ट्स सिर्फ ड्राई स्किन के लिए ठीक रहते हैं। ऑयली स्किन को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत ज्यादा मेकअप ऑयली स्किन पर हैवी मेकअप लगाने से स्किन और भी ज्यादा ऑयली हो जाती है। अगर फुल कवरेज फाउंडेशन या क्रीमी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते है तो वो स्किन के पोर्स में जाकर ब्लॉकेज पैदा कर सकते हैं। इससे स्किन पर पिंपल्स और रैशेज हो सकते हैं। ऑयली स्किन वालों को हमेशा मैट फिनिश वाले, ऑयल-फ्री मेकअप प्रोडक्ट्स चुनने चाहिए। डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।