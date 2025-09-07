42 साल बाद छलका कालीकांकर तालाब, ग्रामीणों ने जताई खुशी

कालीकांकर तालाब की चादर के बराबर पानी पहुंच गया है। पानी छलकना शुरु हो गया है। इस मनोरम व सालों बाद बने दृश्य को देखने के लिए लोगों की खासी रेलमपेल रही। ग्रामीणों ने बताया कि यह तालाब आखिरी बार 15 अगस्त 1983 को छलका था। तब से लगातार बारिश के बावजूद पानी का स्तर इतना नहीं भर पाया था। इस बार झमाझम बारिश ने तालाब को छलका कर 42 साल बाद एक ऐतिहासिक क्षण आया है।