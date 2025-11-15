CG News: 1200 से अधिक झोलाछाप डॉक्टरों की पहचान, कार्रवाई नहीं होने से हौसले बुलंद, जिम्मेदार चैन की नींद सो रहे

जिले में झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार है। कार्रवाई के अभाव में झोलाछाप डॉक्टर अमरबेल की तरह शहर की तंग गलियों व ग्रामीण क्षेत्रों में फैलते जा रहे हैं, जो अवैध रूप से लोगो का इलाज कर रहे हैं। खासकर गरीब वर्ग के लोग इन झोलाछाप डॉक्टरों के चंगुल में फंसते हैं। इन झोलाछाप डॉक्टरों पर अंकुश लगाने वर्ष 2012 में हाइकोर्ट ने गाइड लाइन बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से नर्सिंग होम एक्ट बनाकर, झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन यह कार्रवाई महज खानापूर्ति बनकर रह गई।