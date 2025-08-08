CG News: खेत में अचानक हुआ 25 फीट गहरा गड्ढा, देखनेलगी लोगों की भीड़

CG News: बेरला तहसील के ग्राम कुरूद के किसान लाला साहू के खेत में रातो-रात 25 फीट चौड़ा व गहरा सिंकहोल बन गया है। किसान सुबह जब खेत पहुंचा तो अचानक खेत धस रहा था। लाला साहू व आसपास के किसानों के देखते ही देखते सिंकहोल का दयरा बढकर 25 फीट चौड़ा हो गया है। स्थिति को देखते हुए खेत के आसपास के लोगों ने खेत मेें काम करना बंद कर दिया है।
प्रशासन की ओर से हल्का पटवारी नवरतन साहू व तहसीलदार आशुतोष गुप्ता मौके पर पहुंचे थे। तहसीलदार साहू ने बताया कि खेत की चौड़ाई पूर्व की तरह है पर गहराई बढ़ते जा रही है।
सावधानी के लिए सिंकहोल के चारो तरफ घेराबंदी कर दी गई है जिससे लोग व जानवर न पहुंच सके। वही भू गर्भ वैज्ञानिक की मदद लेकर जांच कराया जाएगा। किसान लाला साहू स्थिति को लेकर परेशान है।