CG Fraud: अंधविश्वास और झांसे का खेल, स्वयंभू बाबा ने बाधा दूर करने के नाम पर 6 लाख की कर दी ठगी

साजा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पिपरिया निवासी भागवत साहू पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहा था। इसी परेशानी के निराकरण के लिए उनके एक मित्र ने गोरखनाथ शक्ति बाबा का जिक्र किया। झांसे में आकर भागवत ने बाबा को घर बुलाया। बाबा ने पहली बार में समस्या सुलझाने के नाम पर 23 हजार रुपए झटके। इसके बाद किस्तों में 99 हजार और फिर 33 हजार रुपए वसूले। ठगी का सिलसिला यहीं नहीं थमा। 27 फरवरी को जब प्रार्थी घर पर नहीं था तब बाबा ने घर की महिलाओं को जेवर से सोना सिद्ध करने का झांसा दिया। उसने मंगलसूत्र, झुमका और अन्य स्वर्ण आभूषण, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है, लेकर रफूचक्कर हो गया। फोन बंद होने और बाबा के लापता होने के बाद प्रार्थी को ठगी का अहसास हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।