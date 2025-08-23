G News: सड़क पर रखे मटेरियल के कारण युवक की मौत, परिवार हुआ बेसहारा

CG News: भनौरा मार्ग पर 18 अगस्त को सड़क किनारे रखी निर्माण सामग्री (गिट्टी-रेत) से हुए हादसे में बरगा निवासी मुकेश लसेल 26 वर्ष की मौत हो गई वहीं परिवार की आर्थिक स्थिति भी दयनीय है। मृतक की पत्नी तीन माह की गर्भवती हैं, जिन्हें हादसे में गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं परिवार में कमाने वाले में बुजुर्ग पिता ही है। जिसके ऊपर पूरे परिवार के लालन-पालन की जिमेदारी आ गई है।
बेटा ही अपने परिवार का मुय कर्ताधर्ता था। 2 साल पूर्व उसके भाई की मौत बीमारी से हो गई। विपरीत परिस्थितियों में रहने के बाद भी अभी तक अपने परिवार की जिमेदारी संभालता था। युवक की मौत के बाद परिवार के लोगों को रोजी-रोटी की चिंता शताने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि परिवार को राहत और मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे वह जिमेदार ठेकेदार से मिले या शासन-प्रशासन से, क्योंकि मृतक ही परिवार का एकमात्र सहारा था।
मृतक के परिजनो पूरन, संजय मांडे, विनोद लसेल, नूतेन्द्र, विजय, महेंद्र और खेदू लसेल के अनुसार हादसे की मुय वजह नाली निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार ने सड़क पर बगैर किसी सूचना बोर्ड लगाये गिट्टी-रेत का ढेर छोड़ दिया है। इसके बावजूद पुलिस ने उल्टे मृतक युवक पर ही धाराएं लगाई हैं, जिसे ग्रामीणों ने अन्यायपूर्ण करार दिया है।
घटना के बावजूद चल रहे काम को गोवेन्द्र पटेल जिला पंचायत सभापति प्रतिनिधि ने गुरूवार को घटना स्थल पर पहुंचकर काम बंद कराया गया, साथ ही समझाया कि जब तक मामले का निराकरण नहीं हो जाता यह काम बंद रहेगा।
मुकेश लसेल के परिवार की हालत बेहद खराब है। उनकी पत्नी गर्भवती हैं और परिवार पूरी तरह सहारे से वंचित हो गया है। ऐसे में प्रशासन को तात्कालिक मुआवजा और जिमेदार ठेकेदार पर सत कार्रवाई करनी चाहिए।
नीलेश साहू, जिलाध्यक्ष छत्तीसगढया क्रांति सेना साजा
छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना साजा इकाई ने चेतावनी दी है कि यदि जिमेदार ठेकेदार पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे साजा थाना का घेराव करेंगे साथ ही प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। साथ ही, सेना ने मृतक परिवार को उचित रूप से मुआवजा देने की मांग की गई है।
जिमेदार पर कार्यवाही करने की बजाय उल्टा मृतक पर ही धाराएं लगाना कहां तक उचित है? पुलिस प्रशासन शीघ्र कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो।
पूरन कुमार, मृतक के परिजन
नाली निर्माण का कार्य रुकवाया