G News: सड़क पर रखे मटेरियल के कारण युवक की मौत, परिवार हुआ बेसहारा

बेटा ही अपने परिवार का मुय कर्ताधर्ता था। 2 साल पूर्व उसके भाई की मौत बीमारी से हो गई। विपरीत परिस्थितियों में रहने के बाद भी अभी तक अपने परिवार की जिमेदारी संभालता था। युवक की मौत के बाद परिवार के लोगों को रोजी-रोटी की चिंता शताने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि परिवार को राहत और मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे वह जिमेदार ठेकेदार से मिले या शासन-प्रशासन से, क्योंकि मृतक ही परिवार का एकमात्र सहारा था।