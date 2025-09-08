Patrika LogoSwitch to English

बेमेतरा

रोजाना 10 जनधन खाते हो रहे बंद, इस साल 5060 अकांउट क्लोज, सामने आई ये बड़ी वजह

CG News: जीरो बैलेंस में खोले जाने वाले खाते में हितग्राहियों को बीमा व ओपरड्राफ्ट की भी सुविधा के साथ सरकारी योजनाओं की राशि भी इसी खाते में हितग्राहियों तक पहुंचती है...

बेमेतरा

Chandu Nirmalkar

Sep 08, 2025

CG News,
रोजाना 10 जनधन खाते हो रहे बंद ( Photo - Patrika )

CG News: बेमेतरा में जनधन योजना के तहत खाता खोलने वालों की संख्या पूर्व की अपेक्षा कम होती जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024 में जिले में पीएम जनधन के 5 लाख 95 हजार 280 खाते खोले गए थे, जो 2025 के दौरान घटकर 5 लाख 91 हजार 356 हो चुके हैं। ( CG News) एक वित्तीय वर्ष के दौरान खातों की संख्या में इजाफा होना था, जो अब घटते क्रम में आ चुका है। जीरो बैलेंस में खोले जाने वाले खाते में हितग्राहियों को बीमा व ओपरड्राफ्ट की भी सुविधा के साथ सरकारी योजनाओं की राशि भी इसी खाते में हितग्राहियों तक पहुंचती है।

CG News: एक खाते के कई लाभ, लेकिन जागरूकता की कमी

एक खाते के कई लाभ होने के बाद भी प्रचार-प्रसार की कमी व लोगों को जागरूक करने में हुए कमजोर प्रयास का असर खातों की संख्या में पडऩे लगा है। जानकारी हो कि अगस्त 2014 के दौरान योजना प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री जन-धन योजना को एक राष्ट्रीय वित्तीय मिशन की तरह तैयार किया गया, जिसके तहत आम तौर पर बैंकिंग से दूर रहने वालों को बैकों के लेन-देन को सरल तरीके से करने के साथ वित्तीय सेवाओं में शामिल नॉमिनी की सुविधा बैंकों में बचत तथा जमा खाते, चेक, ऋण, बीमा व पेंशन की सुविधा दी जानी है।

सभी योजनाओं की राशि डीबीटी से से पहुंचती है..

योजना के तहत जिले के प्रत्येक घर एक बैंक खाता खोला जाना है। योजना का लाभ लेने वालों की संख्या साल दर साल बढऩे की उम्मीद की जा रही थी पर इस बार विगत दो वित्तीय वर्ष के दौरान जनधन के खाते कम होने लगे हैं। हालांकि आरबीआई के निर्देश के अनुसार पीएम जनधन खाते अधिक से अधिक प्रारंभ कराए जाने हैं। साथ ही डी एक्टिव खातों को भी एक्टिव कराना है। लगभग सभी योजनाओं की राशि डीबीटी से जनधन खाते में पहुंचती है।

सरकारी हितग्राहिमूलक सभी योजनाओं की राशि सरकार द्वारा सीधे जनधन खाते में ही डीबीटी के माध्यम सें हस्तांतरित की जाती है। महतारी वंदन योजना, धान का बोनस, पीएम सम्मान निधि, वृद्धा पेंशन सहित कई योजनाओं की राशि जनधन खाते में ही हस्तांतरित की जाती है।

लोगों तक नहीं पहुंच रही है जानकारी

वित्तीय मामलो के जानकर रिंकू पांडे बताते हैं कि अब पूर्व की तरह जनधन खाता खोले जाने को लेकर लोगों के बीच प्रचार-प्रसार नहीं हो रहा है, जिससे इस योजना की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है।

इस खाते में पेंशन, बीमा का भी लाभ

प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा। यदि रूपे कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम, पीओएस, ई-कॉमर्स आदि चैनल पर कम से कम एक सफल वित्तीयी अथवा गैर-वित्तीयी लेनदेन या तो अपने स्वयं के बैंक (उसी बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक रुपे कार्ड धारक) और किसी दूसरे बैंक के माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर किया हो, रूपे बीमा का लाभ।

पीएम जनधन योजना से लाभ

जमा राशि पर ब्याज।

एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा

कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा।

देशभर में धन का आसानी से अंतरण।

6 माह तक इन खातों के लेनदेन पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा

Updated on:

08 Sept 2025 02:59 pm

Published on:

08 Sept 2025 02:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / रोजाना 10 जनधन खाते हो रहे बंद, इस साल 5060 अकांउट क्लोज, सामने आई ये बड़ी वजह

