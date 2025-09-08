रोजाना 10 जनधन खाते हो रहे बंद, इस साल 5060 अकांउट क्लोज, सामने आई ये बड़ी वजह

CG News: बेमेतरा में जनधन योजना के तहत खाता खोलने वालों की संख्या पूर्व की अपेक्षा कम होती जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024 में जिले में पीएम जनधन के 5 लाख 95 हजार 280 खाते खोले गए थे, जो 2025 के दौरान घटकर 5 लाख 91 हजार 356 हो चुके हैं। ( CG News) एक वित्तीय वर्ष के दौरान खातों की संख्या में इजाफा होना था, जो अब घटते क्रम में आ चुका है। जीरो बैलेंस में खोले जाने वाले खाते में हितग्राहियों को बीमा व ओपरड्राफ्ट की भी सुविधा के साथ सरकारी योजनाओं की राशि भी इसी खाते में हितग्राहियों तक पहुंचती है।