CG Rajyotsav 2025: राज्योत्सव के दौरान विवाद, कलेक्टर पर लगाया यह आरोप, बनी हंगामे की स्थिति

विवाद के बाद सांसद विजय बघेल की अध्यक्षता में विश्राम गृह में आपात बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक दीपेश साहू और पार्टी पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कलेक्टर को तत्काल बेमेतरा से हटाने की मांग की गई। सांसद बघेल ने घटना की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव साय और संगठन महामंत्री पावन साय को फोन पर देते हुए कलेक्टर के स्थानांतरण की मांग रखी।