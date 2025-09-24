CG Accident: तेज रफ़्तार टैंकर व ट्रक में भिंड़त, एक की मौत चार घायल

CG Accident: बेमेतरा कवर्धा मार्ग में उमरिया गांव के पास मंगलवार को बेमेतरा की ओर से जा रही टेंकर और कवर्धा की ओर से आ रही बिल्डिंग मटेरियल से भरे ट्रक मेें टक्कर होने होने से एक की मौत हो गई व चार घायल हो गए।
सिटी कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टेंकर में तीन और ट्रक में दो लोग सवार थे। हादसें में ट्रक ड्राइवर लखन ढीमर उम्र ४० वर्ष ओरछा छतरपुर (मध्यप्रदेश) की मौत हो गई, व चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर मेकाहार रेफर किया गया, जहां दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि टक्कर से मालवाहक ट्रक दो हिस्सों में बंट गया व चेसिस अलग हो गया।
हादसे के बाद सड़क पर आवागमन कुछ घंटों के लिए थम-सा गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को मदद कर हॉस्पीटल पहुंचाया। हादसे के बाद मृतक के परिजन सिटी केातवाली नहीं पहुचे थे जिससे रिर्पोट दर्ज नहीं हो पाई।