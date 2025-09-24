CG Accident: तेज रफ़्तार टैंकर व ट्रक में भिंड़त, एक की मौत चार घायल

सिटी कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टेंकर में तीन और ट्रक में दो लोग सवार थे। हादसें में ट्रक ड्राइवर लखन ढीमर उम्र ४० वर्ष ओरछा छतरपुर (मध्यप्रदेश) की मौत हो गई, व चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर मेकाहार रेफर किया गया, जहां दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि टक्कर से मालवाहक ट्रक दो हिस्सों में बंट गया व चेसिस अलग हो गया।