PM Awas Yojana: 29 हजार आवास का लक्ष्य, अधूरे रह गए काम! जानें PM आवास योजना में बेमेतरा क्यों पिछड़ा?

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति बेहद धीमी पाई गई है। वर्ष 2026 के लिए जिले को 29,418 आवासों का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध अब तक केवल 18,236 आवास ही पूर्ण हो पाए हैं। इस तरह जिला महज 61.9 प्रतिशत लक्ष्य ही हासिल कर सका है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।