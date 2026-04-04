6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेमेतरा

CG News: ओपन बोर्ड परीक्षा में फर्जीवाड़ा, मुन्ना भाई’ बनकर परीक्षा दे रहा था युवक, रंगे हाथों पकड़ाया

CG News: परीक्षा के दौरान कक्ष पर्यवेक्षक को प्रवेश पत्र में लगी फोटो और युवक के चेहरे में असमानता दिखाई दी, जिससे संदेह हुआ। इसके बाद तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई।

2 min read
Google source verification

बेमेतरा

image

Love Sonkar

Apr 04, 2026

CG News: ओपन बोर्ड परीक्षा में फर्जीवाड़ा, मुन्ना भाई’ बनकर परीक्षा दे रहा था युवक, रंगे हाथों पकड़ाया

CG News: बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम टेमरी में आयोजित ओपन बोर्ड परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़े का एक गंभीर मामला सामने आया है। गुरुवार को हाई स्कूल ओपन परीक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में एक युवक को दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पकड़े गए युवक की पहचान आशीष कुमार के रूप में हुई है, जो अपने नाबालिग चचेरे भाई की जगह परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पहुंचा था।

फोटो मिलान में हुआ खुलासा

परीक्षा के दौरान कक्ष पर्यवेक्षक को प्रवेश पत्र में लगी फोटो और युवक के चेहरे में असमानता दिखाई दी, जिससे संदेह हुआ। इसके बाद तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अवैध रूप से अपने भाई के स्थान पर परीक्षा दे रहा था।

अधिकारियों ने लिया संज्ञान

मामले की जानकारी मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी जीआर चतुर्वेदी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। केंद्राध्यक्ष अजय कुमार दुबे और सहायक केंद्राध्यक्ष ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की। बताया गया कि परीक्षा केंद्र में कुल 85 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था थी। इस घटना ने परीक्षा की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, हालांकि सतर्कता के चलते आरोपी पकड़ा गया।

थाने में दर्ज हुई एफआईआर

नांदघाट थाना प्रभारी लेखराम ठाकुर ने बताया कि केंद्राध्यक्ष द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले को विवेचना में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

भाई की मदद करने उठाया कदम

प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि युवक अपने भाई की मदद करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि इसका परिणाम कितना गंभीर हो सकता है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस घटना ने परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, समय रहते प्रवेक्षक की सतर्कता के कारण यह मामला उजागर हो गया, जिससे आगे की संभावित गड़बड़ियों को रोका जा सका।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Apr 2026 06:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / CG News: ओपन बोर्ड परीक्षा में फर्जीवाड़ा, मुन्ना भाई’ बनकर परीक्षा दे रहा था युवक, रंगे हाथों पकड़ाया

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आत्मानंद स्कूल भर्ती पर फिर ब्रेक, 93 पदों की प्रक्रिया 70 दिन से अटकी, 9 हजार आवेदकों का भविष्य अधर में

आत्मानंद विद्यालय (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बेमेतरा

CG Fraud: अंधविश्वास और झांसे का खेल, स्वयंभू बाबा ने बाधा दूर करने के नाम पर 6 लाख की कर दी ठगी

बुजुर्ग महिला से 1.50 लाख की ठगी (photo source- Patrika)
बेमेतरा

200 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का मार्च का वेतन रुका, कलेक्टर की सख्त कार्रवाई, जानें वजह...

200 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का मार्च का वेतन रुका, कलेक्टर की सख्त कार्रवाई, जानें वजह...(photo-patrika)
बेमेतरा

Chaitra Navratri 2026: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच राहुल गाँधी को प्रधानमंत्री बनाने की अर्जी, मां शक्ति मंदिर में जलाई ज्योत

Chaitra Navratri 2026: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच राहुल गाँधी को प्रधानमंत्री बनाने की अर्जी, मां शक्ति मंदिर में जलाई ज्योत
Patrika Special News

Petrol Diesel: बेमेतरा में पेट्रोल-डीजल के लिए मची मारामारी, पंपों के बाहर लोगों की भारी भीड़

Petrol diesel Crisis in Bemetara
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.