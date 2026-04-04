CG News: ओपन बोर्ड परीक्षा में फर्जीवाड़ा, मुन्ना भाई’ बनकर परीक्षा दे रहा था युवक, रंगे हाथों पकड़ाया

प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि युवक अपने भाई की मदद करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि इसका परिणाम कितना गंभीर हो सकता है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस घटना ने परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, समय रहते प्रवेक्षक की सतर्कता के कारण यह मामला उजागर हो गया, जिससे आगे की संभावित गड़बड़ियों को रोका जा सका।