बेमेतरा

CG Fraud: पीएम किसान निधि के नाम से ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud: कब्जे से एक कार बीआर 46 आर 9986 को जब्त किया। साथ ही ऑनलाइन उपयोग में आने वाले विभिन्न डिजिटल बैंक खाता एवं मोबाइल, एक नग लैपटॉप कुल कीमती 15 लाख की संपत्ति जब्त की गई।

बेमेतरा

Love Sonkar

Aug 23, 2025

CG Fraud: पीएम किसान निधि के नाम से ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार
पीएम किसान निधि के नाम से ठगी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार (Photo Patrika)

CG Fraud: प्रधानमंत्री किसान निधि के नाम से एपीके फाइल भेजकर साइबर ठगी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने कुछ लोगों को अपना शिकार बनाकर उनके खाते से लाखों रुपए निकाल लिए थे। पुलिस ने नीतिश कुमार दास पिता उमेश रवि दास (22) ग्राम झुंडों थाना खैरा, जिला जमुई बिहार, अरविंद कुमार दास पिता प्रमोद (18) ग्राम बटपाल थाना चकई जिला जमुई बिहार और राकेश कुमार दास पिता उमेश रवि दास (21) ग्राम झुंडों थाना खैरा जिला जमुई बिहार से गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक कार बीआर 46 आर 9986 को जब्त किया। साथ ही ऑनलाइन उपयोग में आने वाले विभिन्न डिजिटल बैंक खाता एवं मोबाइल, एक नग लैपटॉप कुल कीमती 15 लाख की संपत्ति जब्त की गई।

टीम में ये रहे शामिल

टीम में थाना प्रभारी डौंडीलोहारा मुकेश सिंह, साइबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक धरम भुआर्य, सहायक उप निरीक्षक रुमन सोनवानी, प्रधान आरक्षक अरविंद सिंह, विवेक शाही, रूम लाल चुरेंद्र, हरीशचंद, आरक्षक पुरण देवांगन, विपिन गुप्ता राहुल मनहरे, संदीप यादव, मिथिलेश यादव आदि शामिल थे।

टीम जमुई बिहार की गई थी रवाना

पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर व उप पुलिस अधीक्षक बालोद देवांश सिंह राठौर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी डौंडीलोहारा निरीक्षक मुकेश सिंह के नेतृत्व में थाना व साइबर सेल से टीम जमुई बिहार भेजी गई थी। पुलिस टीम ने जमुई बिहार जाकर कैंप किया और लोकल मुखबिर लगाया। लोकल थाने के सहयोग से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी

पीड़ित बीएसपी के रिटायर कर्मचारी ने रिटायरमेंट का पैसा पंजाब नेशनल बैंक में जमा किया था। अज्ञात आरोपी ने उन्हें वाट्सऐप में पीएम किसान निधि की एपीके फाइल भेजी और मोबाइल हैक लिया। उसके खाते से 12 लाख 13 हजार 860 रुपए निकाल लिया। डौंडीलोहारा थाने में धारा 317 (4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस के मुताबिक प्रार्थी के बयान के आधार पर उसके वाट्सऐप में पीएम किसान एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक कर लिया। उसके मोबाइल नंबर से सिम का क्लोन तैयार कर प्रार्थी के नाम से ई-सिम जनरेट किया। उसके नंबर से ओटीपी लेकर फोन पे जनरेट कर अलग-अलग यूपीआई के माध्मय से ऑनलाइन रकम ट्रांसफर किया गया। प्रार्थी के बैंक खाते का एनालिसिस करने पर विभिन्न ऐप के माध्यम से रकम ट्रांसफर किया गया। आरोपियों के संदेही बैंक खातों और अन्य जानकारी जुटा कर टीम जमुई रवाना की गई। मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। आरोपियों में बताया कि उन्होंने कैसे ठगी को अंजाम दिया। तीनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

Updated on:

23 Aug 2025 12:22 pm

Published on:

23 Aug 2025 12:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / CG Fraud: पीएम किसान निधि के नाम से ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

