CG Crime: सजी थी जुआरियों की महफ़िल, आठ लोग गिरफ्तार, दो लाख से अधिक का जुआ सामग्री जब्त

इन सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस चौकी देवकर, थाना साजा में छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 3(2) और 3(1) के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है।एसडीओपी बेरला विनय कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक मयंक मिश्रा, चौकी प्रभारी सउनि उदल राम टांडेकर, तथा सुरेन्द्र तिवारी, लोकेश सिंह, नुरेश वर्मा, संजय पाटिल, जयकिशन साहू, रेखन साहू, संतोष धिवर, पीलाराम साहू, विनोद सिंह राजपूत, मोहित देवांगन, सनत बघेल, मनीष वर्मा, भूषण मार्कण्डेय शामिल थे।