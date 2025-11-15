Patrika LogoSwitch to English

बेमेतरा

CG Crime: सजी थी जुआरियों की महफ़िल, आठ लोग गिरफ्तार, दो लाख से अधिक का जुआ सामग्री जब्त

CG Crime: साइबर सेल और चौकी देवकर पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जुआ खेलने हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2,09,300 मूल्य की सामग्री जब्त की है।

less than 1 minute read
Google source verification

बेमेतरा

image

Love Sonkar

Nov 15, 2025

CG Crime: सजी थी जुआरियों की महफ़िल, आठ लोग गिरफ्तार, दो लाख से अधिक का जुआ सामग्री जब्त

आठ लोग गिरफ्तार (Photo Patrika )

CG Crime : बेमेतरा पुलिस ने जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर सेल और चौकी देवकर पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जुआ खेलने हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2,09,300 मूल्य की सामग्री जब्त की है।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम परपोड़ा, भैंसा खार के पास कुछ लोग सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर एसडीओपी विनय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर छापा मारा। पुलिस को देखकर कुछ जुआरी भागने में सफल रहे, लेकिन मौके से 8 जुआरियों को पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार किए गए जुआरियों से और फड़ से कुल 49,300 नकद, ताश के 52 पत्ते, विभिन्न कंपनियों के 7 स्मार्ट मोबाइल फोन (कीमत करीब 60,000) और 3 मोटरसाइकिलें (कीमत करीब 1,00,000) जब्त की गईं। जब्त की गई कुल सामग्री का अनुमानित मूल्य 2,09,300 है। गिरफ्तार किए गए जुआरियों में प्यारे लाल (गोकुल नगर रायपुर), अक्षय वर्मा (परपोड़ा), बिरेन्द्र वर्मा, मन्नु साहू, लक्ष्मण साहू (सभी भैसामुडा), रमेश साहू (देवरबीजा), और रामु निर्मलकर (कोदवा) सहित 8 लोग शामिल हैं।

इन सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस चौकी देवकर, थाना साजा में छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 3(2) और 3(1) के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है।एसडीओपी बेरला विनय कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक मयंक मिश्रा, चौकी प्रभारी सउनि उदल राम टांडेकर, तथा सुरेन्द्र तिवारी, लोकेश सिंह, नुरेश वर्मा, संजय पाटिल, जयकिशन साहू, रेखन साहू, संतोष धिवर, पीलाराम साहू, विनोद सिंह राजपूत, मोहित देवांगन, सनत बघेल, मनीष वर्मा, भूषण मार्कण्डेय शामिल थे।

Updated on:

15 Nov 2025 12:07 pm

Published on:

15 Nov 2025 12:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / CG Crime: सजी थी जुआरियों की महफ़िल, आठ लोग गिरफ्तार, दो लाख से अधिक का जुआ सामग्री जब्त

