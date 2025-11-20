CG News: राशन वितरण में बड़ी लापरवाही! ताला तोड़कर लोगों को बांटा राशन, 2 सेल्समैन बर्खास्त

समिति के अनुसार सेल्समैनों को बार-बार सूचना देने एवं व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के बावजूद वे कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हुए, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक कार्य बाधित हो रहे थे। सेवा नियम की कंडिका-16 के उल्लंघन एवं लोकहित के व्यापक कार्य में बाधा पहुंचाने के कारण खामतराई और पिनकापार समितियों के सेल्समैन को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर दिया गया है। समिति के प्राधिकृत अधिकारी निरंजन साहू ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आगे भी राशन वितरण नियमित रूप से जारी रहेगा।