CG News: राशन वितरण में बड़ी लापरवाही! ताला तोड़कर लोगों को बांटा राशन, 2 सेल्समैन बर्खास्त

Ration Scam: छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना के तहत उपभोक्ताओं को समय पर राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खामतराई और पिनकापार समितियों में राशन वितरण पुन: प्रारंभ कर दिया गया है।
उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार खामतराई केंद्र में ताला खोलकर एवं पिनकापार में विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए ताला तोड़कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई। जनहित को सर्वोपरि रखते हुए दोनों केंद्रों में राशन वितरण किया जा रहा है।
समिति के अनुसार सेल्समैनों को बार-बार सूचना देने एवं व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के बावजूद वे कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हुए, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक कार्य बाधित हो रहे थे। सेवा नियम की कंडिका-16 के उल्लंघन एवं लोकहित के व्यापक कार्य में बाधा पहुंचाने के कारण खामतराई और पिनकापार समितियों के सेल्समैन को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर दिया गया है। समिति के प्राधिकृत अधिकारी निरंजन साहू ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आगे भी राशन वितरण नियमित रूप से जारी रहेगा।
