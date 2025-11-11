Patrika LogoSwitch to English

बेमेतरा

CG Accident: नेशनल हाईवे में भीषण हादसा, बाइक सवार युवक की मौत, युवती गंभीर रूप से घायल

CG Accident: नेशनल हाईवे 30 पर ग्राम झलमला के पास एक कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवार परमानंद साहू को चपेट में ले लिया।

बेमेतरा

image

Love Sonkar

Nov 11, 2025

CG Accident: नेशनल हाईवे में भीषण हादसा, बाइक सवार युवक की मौत, युवती गंभीर रूप से घायल

नेशनल हाईवे में भीषण हादसा (Photo Patrika)

CG Accident: बेमेतरा-सिमगा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर ग्राम झलमला के पास रविवार की शाम एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार परमानंद साहू (35) की मौत हो गई। मृतक खिलोरा (हथबंद) निवासी था। इस घटना के अलावा, सोमवार शाम को जिला मुख्यालय के सिग्नल चौक पर हुए एक अन्य हादसे में साइकिल सवार एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई।

जानकारी के अनुसार, रविवार शाम को नेशनल हाईवे 30 पर ग्राम झलमला के पास एक कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवार परमानंद साहू को चपेट में ले लिया।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और परमानंद के सिर तथा शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों की मदद से घायल परमानंद को निजी वाहन से तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव को रात भर जिला अस्पताल के मर्च्युरी में रखा गया था, जिसका पोस्टमार्टम सोमवार को करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

आ रहा हूं कहकर निकले थे पर नहीं लौटे

मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि परमानंद साहू, हेमलाल साहू और दीपक साहू तीनों एक ही बाइक पर ग्राम कुरुद से निकले थे। ग्राम रांका पहुंचने पर परमानंद ने हेमलाल और दीपक को वहां उतार दिया और ऽआ रहा हूँऽ कहकर सिमगा की ओर चले गए। जब वे कफी देर तक वापस नहीं आए, तो रांका में रुके परिजनों को किसी ने झलमला में हुए हादसे की सूचना दी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे।

पुलिस के अनुसार, अज्ञात वाहन चालक टक्कर मारने के बाद वाहन सहित मौके से फरार हो गया। मृतक परमानंद रावाभाठा का निवासी था और वह अपने परिवार को लेने के लिए ससुराल कुरुद आया था। सिटी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और मृत्यु का कारण बनने पर धारा 281, 106 बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) और 112/183 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है।

जिला मुख्यालय के सिग्नल चौक पर सोमवार की शाम एक अन्य सड़क दुर्घटना हुई। एक भारी मालवाहक वाहन के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए साइकिल सवार कुमारी खेमिन वर्मा (24) पिता सियाराम वर्मा को अपनी चपेट में ले लिया। ओटेबंद निवासी खेमिन वर्मा बेमेतरा से अपने गांव वापस लौट रही थीं, तभी वह हादसे का शिकार हो गईं। इस टक्कर में युवती के एक पैर में गंभीर चोटें आईं। घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर फर कर दिया गया है।

