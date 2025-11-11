CG Accident: नेशनल हाईवे में भीषण हादसा, बाइक सवार युवक की मौत, युवती गंभीर रूप से घायल

जिला मुख्यालय के सिग्नल चौक पर सोमवार की शाम एक अन्य सड़क दुर्घटना हुई। एक भारी मालवाहक वाहन के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए साइकिल सवार कुमारी खेमिन वर्मा (24) पिता सियाराम वर्मा को अपनी चपेट में ले लिया। ओटेबंद निवासी खेमिन वर्मा बेमेतरा से अपने गांव वापस लौट रही थीं, तभी वह हादसे का शिकार हो गईं। इस टक्कर में युवती के एक पैर में गंभीर चोटें आईं। घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर फर कर दिया गया है।