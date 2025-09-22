CG News: 21 घंटे के बाद मिला मासूम मयंक का शव, घर में छाया मातम

देवकर पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए शव को शासकीय अस्पताल साजा भेजा। रात भर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल रहा। मृतक मयंक देवांगन 4 बहनों का इकलौता भाई था। रेस्क्यू में दुर्ग, बेमेतरा व एसडीआरएफ टीम में 23 सदस्य थे। इस टीम को बलदाऊ ठाकुर और धनीराम यादव लीड कर रहे थे।