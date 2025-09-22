CG News: 21 घंटे के बाद मिला मासूम मयंक का शव, घर में छाया मातम

CG News: शनिवार सायकिल धोते वक्त तेज बहाव में बहे बालक का शव घटना स्थल से करीब 350 मीटर दूर मिला। घटना के दिन एसडीआरएफ , बेमेतरा और दुर्ग की टीम ने तीन घंटे तक रेस्क्यू किया परंतु सफलता नहीं मिली।
दूसरे दिन सुबह करीब 9 बजे अभियान की की गई। लगभग 11.30 बजे को घटना स्थल से लगभग 350 मीटर की दूरी में संतोषी मंदिर के पीछे बैगा घाट में मासूम का शव मिला।
देवकर पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए शव को शासकीय अस्पताल साजा भेजा। रात भर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल रहा। मृतक मयंक देवांगन 4 बहनों का इकलौता भाई था। रेस्क्यू में दुर्ग, बेमेतरा व एसडीआरएफ टीम में 23 सदस्य थे। इस टीम को बलदाऊ ठाकुर और धनीराम यादव लीड कर रहे थे।