CG Fraud: मेडिकल स्टोर संचालक से ठगी, बैंक खाता हैक कर चार लाख की कर दी धोखाधड़ी

CG Fraud: सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बीजाभाट निवासी मेडिकल दुकान संचालक का बैंक खाता को हैक कर अज्ञात आरोपी ने 3 लाख 73 हजार से अधिक राशि की निकासी की है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बीजाभाट में मेडिकल दुकान चलाने वाला गौकरण साहू ठगी का शिकार हुआ है।
संचालक ने थाना पहुंचकर प्रकरण दर्ज कराया कि उसका खाता एचडीएफ सी बैंक में है जिसे अज्ञात आरोपी ने हैक कर यूपीआई व अन्य माध्यम से खाते से 7 से 8 सितंबर के मध्य रात्रि तक 19 बार अलग-अलग राशि निकालकर करीब 3,73 960 रूपया की ठगी कर ली। खाताधारी जब रकम की निकासी करने बैंक गया तब राशि का बैलेंस देखकर उसे ठगे जाने का अहसास हुआ।
प्रार्थी स्कैम का शिकार हुआ जिसके बाद सिटी कोतवाली पहुंच कर निकासी पर्ची के साथ शिकायत करते हुए आनलाइन ठगी करने वाले के खिलाफ आई टी एक्ट 66 डी, 318 चार बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कराया है।