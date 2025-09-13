CG Fraud: मेडिकल स्टोर संचालक से ठगी, बैंक खाता हैक कर चार लाख की कर दी धोखाधड़ी

संचालक ने थाना पहुंचकर प्रकरण दर्ज कराया कि उसका खाता एचडीएफ सी बैंक में है जिसे अज्ञात आरोपी ने हैक कर यूपीआई व अन्य माध्यम से खाते से 7 से 8 सितंबर के मध्य रात्रि तक 19 बार अलग-अलग राशि निकालकर करीब 3,73 960 रूपया की ठगी कर ली। खाताधारी जब रकम की निकासी करने बैंक गया तब राशि का बैलेंस देखकर उसे ठगे जाने का अहसास हुआ।