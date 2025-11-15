CG News: छत्तीसगढ़ में बंदर का आतंक, 10 वर्षीय बालक को काट लिया, ग्रामीणों में भय

CG News: बेमेतरा जिले के नवागढ़ क्षेत्र के संबलपुर गांव में शुक्रवार को एक बार फिर बंदर के हमले से दहशत का माहौल बन गया है। एक 10 वर्षीय बालक को बंदर ने काट कर घायल कर दिया। स्थानीय निवासियों के अनुसार, यह कोई अकेली घटना नहीं है। यह आक्रमक बंदर 15 दिन में 5 लोगों को घायल कर चुका है, जिससे क्षेत्र में बंदरों का आतंक काफी बढ़ गया है।