Agniveer Bharti: अग्निवीर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा, इस दिन तिथि निर्धारित

Agniveer Bharti: सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के अंतर्गत केन्द्रीय नियंत्रण श्रेणी में आने वाले पदों सिपाही फार्मा, सिपाही तकनीकी नर्सिंग सहायक, घर्म गुरू (जेसीओ), जेसीओ केटरिंग, एजुकेशन हलवदार और हवलदार ओटोमेटेड कार्टोग्राफर आदि की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 31 अगस्त व 1 सितम्बर को स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स स्टेडियम विदिशा (मध्यप्रदेश) निर्धारित किया गया है।
इन पदों के लिए जुलाई में सेना द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (सीईई) में सफल उम्मीदवार इस रैली में भाग ले सकेंगें। रैली के दौरान उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता, दस्तावेजों की जांच और चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रके उप संचालक ने बताया कि रैली में भाग लेने वाले योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जल्द ही उनके ई-मेल पर भेज दिया जाएगा।
भर्ती में भाग लेने के लिए एडमिट कार्ड, आवश्यक दस्तावेज व आधार कार्ड से लिंक मोबाईल नंबर अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के टेलीफोन नंबर 0771-2965212/0788-2965214 पर संपर्क किया जा सकता है।