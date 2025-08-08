Job Placement: 14 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन, 340 पदों पर होगी भर्ती

Job Placement: बेमेतरा जिले में रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र बेमेतरा में 14 अगस्त को प्रात: 11 से अपराह्न 3 बजे तक संयुक्त जिला कार्यालय परिसर, कक्ष क्रमांक 65, कलेक्ट्रेट में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होग जिसमें विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें सुरक्षा गार्ड के कुल 340 पद शामिल हैं।
इसके लिए योग्यता 10वीं उत्तीर्ण, वेतनमान 11,000 से 14,000 प्रतिमाह तथा आयु सीमा 20 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि सुरक्षा पर्यवेक्षक के कुल 15 पदों के लिए स्नातक योग्यता, 14,000 से 18,000 प्रतिमाह वेतनमान और आयु सीमा 24 से 40 वर्ष निर्धारित है, दोनों ही पदों के लिए कार्यस्थल रायपुर रहेगा।
नियुक्ति केवल निजी संस्थानों में कार्य के लिए की जाएगी। अत: इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे नियोजक से संस्था, पद, कार्य, वेतन तथा अन्य शर्तों की जानकारी कैंप स्थल पर ही प्राप्त करें।