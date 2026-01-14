एक माह के मासूम के सिर से उठा पिता का साया… दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत, गांव में छाया मातम

मौत (photo-patrika)
CG Road Accident: संबलपुर मार्ग पर मंगलवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार मालवाहक वाहन (ट्रक) की चपेट में आने से युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है संबलपुर पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम नवागांव निवासी रवि लोधी (28 वर्ष) मंगलवार शाम करीब 4 बजे अपनी साइकिल से संबलपुर से नवागढ़ की ओर जा रहा था। इसी दौरान बाजू से गुजर रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया जिससे रवि की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
मृतक रवि लोधी पेशे से मजदूर था और मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके निधन से परिवार पर आर्थिक और मानसिक दुख का पहाड़ टूट पड़ा है।
हादसे का दुखद पहलू यह है कि मृतक का एक बच्चा महज एक माह का है, जिसने होश संभालने से पहले ही अपने पिता को खो दिया। घर के इकलौते पालनहार की मौत से परिजनों का बुरा हाल है। घटना के तुरंत बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही नवागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने वाहन से नवागढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। शव को मरच्युरी में रखा गया है, जिसका पोस्टमार्टम बुधवार को किया जाएगा। पुलिस ने ग्राम कोटवार की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर लिया है।
बड़ी खबरेंView All
बेमेतरा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग