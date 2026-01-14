एक माह के मासूम के सिर से उठा पिता का साया… दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत, गांव में छाया मातम

हादसे का दुखद पहलू यह है कि मृतक का एक बच्चा महज एक माह का है, जिसने होश संभालने से पहले ही अपने पिता को खो दिया। घर के इकलौते पालनहार की मौत से परिजनों का बुरा हाल है। घटना के तुरंत बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही नवागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने वाहन से नवागढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। शव को मरच्युरी में रखा गया है, जिसका पोस्टमार्टम बुधवार को किया जाएगा। पुलिस ने ग्राम कोटवार की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर लिया है।