कृषि कॉलेज के प्रोफेसर ने लगाई फांसी, इधर दूसरे कमरे में बंद मिले पत्नी और मासूम बेटे

Suicide: बेमेतरा जिला मुख्यालय के अशोका विहार में किराए के मकान में रहने वाले कृषि कॉलेज साजा के प्रोफेसर ने बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया है। मृतक लोरमी तहसील का निवासी था।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार-रविवार की मध्यरात्रि में साजा के कृषि कॉलेज में पदस्थ प्रोफेसर अखिलेश कुलमित्र ने नगर के अशोका विहार कॉलोनी के अपने किराए के मकान में फांसी लागकर ( Suicide ) आत्महत्या कर ली। बताया गया कि रात में प्रोफेसर ने अपनी पत्नी सोनाली व अपने पुत्र आस्तिक 3 साल को रात में एक कमरा में बंद करने के बाद बाहर से सिटकनी लगाकर घर के हॉल में फांसी लगा ली।
मृतक की पत्नी ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद होने और पति को आवाज लगाने पर कुछ नहीं बोलने से परेशान होकर कॉलोनी के पड़ोसियों व अपने मायका व ससुराल वालों को फोन पर सूचना देकर मदद मांगी। मौके पर पहुंचे कॉलोनी वालों ने खिड़की से अंदर देखा तो प्रोफेसर फांसी पर लटक रहा था। पुलिस जब पहुंची तब तक बाहर का दरवाजा बंद था।
भारी मशक्कत के बाद दरवाजा खोला गया, जिसके बाद कमरे में बंद मां-बेटे को दरवाजा खोलकर बाहर निकाला गया। पुलिस की सुरक्षा में शव रात में ही हॉल में यथास्थिति में रखा गया, जिसे सुबह होने के बाद पंचनामा कर पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
मृतक अखिलेश कुलमित्र साजा में कृषि कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के तौर पर पदस्थ था। मृतक के परिजन समृद्धि विहार कॉलोनी में रहते थे। घटना के बाद परिजन पहुंच गए थे। मृतक के शव का जिला अस्पताल में पीएम कराया गया, जिसके बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार मृतक मूल तौर पर लोरमी के पास ग्राम झाफल का निवासी है। थाना प्रभारी मंयक मिश्रा ने बताया कि मृतक के पिता कमलकांत कुलमित्र की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर लिया गया है। प्रकरण को विवेचना में लिया गया है।