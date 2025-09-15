कृषि कॉलेज के प्रोफेसर ने लगाई फांसी, इधर दूसरे कमरे में बंद मिले पत्नी और मासूम बेटे

मृतक अखिलेश कुलमित्र साजा में कृषि कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के तौर पर पदस्थ था। मृतक के परिजन समृद्धि विहार कॉलोनी में रहते थे। घटना के बाद परिजन पहुंच गए थे। मृतक के शव का जिला अस्पताल में पीएम कराया गया, जिसके बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार मृतक मूल तौर पर लोरमी के पास ग्राम झाफल का निवासी है। थाना प्रभारी मंयक मिश्रा ने बताया कि मृतक के पिता कमलकांत कुलमित्र की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर लिया गया है। प्रकरण को विवेचना में लिया गया है।