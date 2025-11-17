CG News: धर्मांतरण के विरोध में गरमाया माहौल, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन

धर्मांतरण के विरोध में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन (Photo Patrika)
CG News: बेमेतरा जिले की ग्राम पंचायत कठौतिया में कथित धर्मांतरण की लगातार घटनाओं और हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी वाली पुस्तकें वितरित करने के विरोध में रविवार को हिंदू संगठनों ने शांतिपूर्ण आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ताओं समेत आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में हिंदू धर्मावलंबी शामिल हुए।
रैली का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में हो रहे धर्मांतरण की गतिविधियों पर रोक लगाना और हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री के वितरण पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना था। रैली का आयोजन ‘जन हिंदू जागरण’ के तहत किया गया, जिसमें ग्रामीणों को धर्मांतरण के प्रयासों के प्रति जागरूक किया गया।
प्रदर्शनकारियों ने शासन और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आक्रोश रैली में संगठन के पदाधिकारी और स्थानीय नेता शामिल हुए। रैली में बजरंग दल से राम ठाकुर बिलासपुर, दुर्गेश देवांगन कवर्धा, सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, राधेहरि साहू, बलराम मिश्रा, सूजीत पटेल, जितेन्द्र साहू, दुर्गेश साहू, राजू शर्मा और सागर शर्मा शामिल हुए।
