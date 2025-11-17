CG News: धर्मांतरण के विरोध में गरमाया माहौल, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन

CG News: बेमेतरा जिले की ग्राम पंचायत कठौतिया में कथित धर्मांतरण की लगातार घटनाओं और हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी वाली पुस्तकें वितरित करने के विरोध में रविवार को हिंदू संगठनों ने शांतिपूर्ण आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ताओं समेत आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में हिंदू धर्मावलंबी शामिल हुए।