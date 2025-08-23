CG News: कभी भी गिर सकता है हाफ नदी में बना ब्रिज, प्लास्टर भी गिर रहे, विभाग मरमत करने गंभीर नहीं,

CG News: नवागढ़ बेमेतरा मार्ग में हाफ नदी पर सत्तर की दशक में बना ब्रिज आयुगत बीमारी से जूझ रहा है। सरिया लटकने लगे हैं, प्लास्टर साथ छोड़ दिए हैं। कभी भी इसमें आवागमन बाधित हो सकता है। पांच साल से ब्रिज का विभाग निरीक्षण कर रहा है। इस वर्ष बजट में भेजा भी गया लेकिन स्वीकृति नहीं मिली।