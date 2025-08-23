Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बेमेतरा

CG News: कभी भी गिर सकता है हाफ नदी में बना ब्रिज, प्लास्टर भी गिर रहे, विभाग मरमत करने गंभीर नहीं,

CG News: कभी भी इसमें आवागमन बाधित हो सकता है। पांच साल से ब्रिज का विभाग निरीक्षण कर रहा है। इस वर्ष बजट में भेजा भी गया लेकिन स्वीकृति नहीं मिली।

बेमेतरा

Love Sonkar

Aug 23, 2025

CG News: कभी भी गिर सकता है हाफ नदी में बना ब्रिज, प्लास्टर भी गिर रहे, विभाग मरमत करने गंभीर नहीं,
हाफ नदी में बना ब्रिज (Photo Patrika)

CG News: नवागढ़ बेमेतरा मार्ग में हाफ नदी पर सत्तर की दशक में बना ब्रिज आयुगत बीमारी से जूझ रहा है। सरिया लटकने लगे हैं, प्लास्टर साथ छोड़ दिए हैं। कभी भी इसमें आवागमन बाधित हो सकता है। पांच साल से ब्रिज का विभाग निरीक्षण कर रहा है। इस वर्ष बजट में भेजा भी गया लेकिन स्वीकृति नहीं मिली।

ब्रिज की स्थिति को तीन दिन पूर्व देखने वाले एसडीओ पीडब्ल्यूडी रमेश शर्मा ने बताया कि ब्रिज में मरमत की तत्काल आवश्यकता है। इसके साथ-साथ नए ब्रिज निर्माण आवश्यक है। ब्रिज विभाग के अधिकारी मौका देखकर पहले ही जा चुके हैं। आवागमन में बाधा न आए इस दिशा में हर संभव प्रयास किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 12:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / CG News: कभी भी गिर सकता है हाफ नदी में बना ब्रिज, प्लास्टर भी गिर रहे, विभाग मरमत करने गंभीर नहीं,

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.