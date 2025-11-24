CGPSC Result 2024: गरीबी की चौखट पार कर बेटी ने भरी उड़ान, डिप्टी कलेक्टर बनकर लौटीं, बेटी का स्वागत करने उमड़ा पूरा गांव

CGPSC Result 2024: बेमेतरा जिले के खंडसरा-दाढ़ी मार्ग पर बसे छोटे से गांव हेमाबंद की बेटी सुष्मिता ने संघर्ष भरी राहों पर अपने कदम इतनी मजबूती से जमा दिए कि शनिवार को डिप्टी कलेक्टर बनकर गांव लौटी तो पूरा गांव उत्सव में डूब गया। लोक धुनों पर स्वागत, आतिशबाजियों की रोशनी और खुशियों के आंसुओं ने उस पल को अविस्मरणीय बना दिया, जब सुष्मिता अपने पुराने पैतृक आवास—झोपड़ी के सामने उतरी। गरीबी की उसी चौखट पर खड़ी इस बेटी ने साबित कर दिया कि संकल्प ही सफलता का सबसे बड़ा साधन है।