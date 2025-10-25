छत्तीसगढ़ में पहली बार दिखा विदेशी पक्षी ‘मलार्ड’, गिधवा-परसदा बना नया आकर्षण केंद्र…

स्थानीय ग्रामीण और पर्यटक भी इस अनोखी प्रजाति को देखकर उत्साहित हैं। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे पक्षियों को परेशान न करें और स्थल की स्वच्छता बनाए रखें ताकि आने वाले वर्षों में भी ऐसे दुर्लभ प्रवासी पक्षी यहां आते रहें। गिधवा-परसदा की यह नई पहचान छत्तीसगढ़ को वन्यजीव और इको-टूरिज़्म के नक्शे पर एक और मुकाम दिला सकती है।