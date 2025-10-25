Patrika LogoSwitch to English

बेमेतरा

छत्तीसगढ़ में पहली बार दिखा विदेशी पक्षी ‘मलार्ड’, गिधवा-परसदा बना नया आकर्षण केंद्र…

Mallard: जिले के प्रसिद्ध गिधवा-परसदा अंतरराष्ट्रीय पक्षी आगमन स्थल पर पहली बार विदेशी प्रजाति का पक्षी ‘मलार्ड’ (Mallard Duck) देखा गया है।

बेमेतरा

image

Shradha Jaiswal

Oct 25, 2025

Mallard: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में प्रकृति प्रेमियों और पक्षी वैज्ञानिकों के लिए खुशी की खबर आई है। जिले के प्रसिद्ध गिधवा-परसदा अंतरराष्ट्रीय पक्षी आगमन स्थल पर पहली बार विदेशी प्रजाति का पक्षी ‘मलार्ड’ (Mallard Duck) देखा गया है।

यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ की धरती पर इस खूबसूरत विदेशी पक्षी ने दस्तक दी है। मलार्ड बतख मुख्य रूप से यूरोप, रूस, चीन और उत्तरी एशिया के ठंडे इलाकों में पाई जाती है, और सर्दियों के मौसम में प्रवास के दौरान यह भारत के कुछ चुनिंदा वेटलैंड क्षेत्रों में देखी जाती है।

Mallard: गिधवा-परसदा बना नया आकर्षण केंद्र

वन विभाग और स्थानीय पक्षी प्रेमियों ने बताया कि इस वर्ष गिधवा-परसदा तालाब में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आगमन हो रहा है। अब तक 60 से अधिक प्रजातियों के पक्षी यहां देखे जा चुके हैं। इनमें बार-हेडेड गूज, कॉमन टील, रेड क्रेस्टेड पोट्चर्ड जैसी प्रजातियों के साथ अब मलार्ड का जुड़ना इस स्थल की जैव विविधता को और भी समृद्ध बनाता है।

पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार, मलार्ड का यहां आना इस बात का संकेत है कि गिधवा-परसदा का पारिस्थितिक वातावरण प्रवासी पक्षियों के लिए उपयुक्त और सुरक्षित है। यह स्थान अब न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे मध्य भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ‘बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन’ बनता जा रहा है।

स्थानीय ग्रामीण और पर्यटक भी इस अनोखी प्रजाति को देखकर उत्साहित हैं। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे पक्षियों को परेशान न करें और स्थल की स्वच्छता बनाए रखें ताकि आने वाले वर्षों में भी ऐसे दुर्लभ प्रवासी पक्षी यहां आते रहें। गिधवा-परसदा की यह नई पहचान छत्तीसगढ़ को वन्यजीव और इको-टूरिज़्म के नक्शे पर एक और मुकाम दिला सकती है।

Updated on:

25 Oct 2025 04:55 pm

Published on:

25 Oct 2025 04:54 pm

