CG News: खरीदी करने के बहाने दुकान में घुसा चोर,12 लाख के जेवरात कर दिया पार

इसके बाद सीसी टीवी कैमरा खंगाला गया जिसमे दोनों आरोपी चालाकी से जेवर चोरी करते नजर आए। आरोपियों ने दुकान से अलग-अलग बाक्स में रखे करीब 118 ग्राम सोने का जेवर चोरी कर लिया जिसकी कीमत 12 लाख होना बताया गया है। वारदात के बाद पुलिस आसपास के दुकान का सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है। थाना प्रभारी मंयक मिश्रा ने बताया मामले पर अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।