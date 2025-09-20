CG News: खरीदी करने के बहाने दुकान में घुसा चोर,12 लाख के जेवरात कर दिया पार

CG News: नगर के राम मंदिर के सामने संचालित सोने चांदी के दुकान में शुक्रवार की दोपहर दो चोर सोना खरीदने के नाम पर दुकान में आने के बाद दिखाए गए जेवर को लेकर फरार हो गए । दुकान संवालक की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले में अज्ञात दो आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। चोरी गए सोने के जेवर की कीमत 12 लाख से अधिक का होना बताया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार राम मंदिर के सामने संचालित मनीष ज्वेलर्स में शुक्रवार की दोपहर 12 बजे दो अज्ञात आरोपीयो ने सोने का जेवर खरीदने के नाम पर दुकान आकर सोने के लाकेट, सोने की अंगुठी व अन्य जेवर देखने लगे। इस बीच दुकानदार को झांसा देते हुए बातो में उलझाकर डिब्बे में रखे जेवर को एक के बाद एक चोरी करते रहे।
अंत में एक जेवर पसंद आने पर उसे अलग रखने की बात कहते हुए दुकानदार महादेव को एक हजार पेशगी देकर कुछ देर में आने की बात कहते हुए बाइक से निकल गए। दुकानदार ने जब देखा तो कई डिब्बे से जेवर गायब थे। महादेव ने अपने परिजन मनीष सोनी व भाई मुस्कान सोनी को चोरी होने के बारे बताया।
इसके बाद सीसी टीवी कैमरा खंगाला गया जिसमे दोनों आरोपी चालाकी से जेवर चोरी करते नजर आए। आरोपियों ने दुकान से अलग-अलग बाक्स में रखे करीब 118 ग्राम सोने का जेवर चोरी कर लिया जिसकी कीमत 12 लाख होना बताया गया है। वारदात के बाद पुलिस आसपास के दुकान का सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है। थाना प्रभारी मंयक मिश्रा ने बताया मामले पर अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।