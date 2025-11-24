CG News: छत्तीसगढ़ में घूम रही एमपी की तीन महिलाएं, रोग ठीक करने का दावा कर दे रही झांसा

उसके परिवार वालों को घर में आई महिलाओं ने पूर्ण ठीक करने का दावा करते हुए हाथ में रखी महंगी दवाईयों की सूची देकर 1 ग्राम की 3000 रुपए कीमत की कायापलट भस्म को एक दुकान से खरीदने के लिए बोलकर चली गई । करीब 12 हजार की दवा खरीदने के बाद भी लाभ नहीं मिलने पर महिलाओ से फोन पर संपर्क किया पर उनके द्वारा जवाब तक नहीं दिया गया है। वहीं महिलाओं ने अन्य लोगों को निसंतान व अन्य समस्या के उपचार के लिए झांसा दिया है। जिला प्रशासन और पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे दावों से सावधान रहें।