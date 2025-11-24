Patrika LogoSwitch to English

बेमेतरा

CG News: छत्तीसगढ़ में घूम रही एमपी की तीन महिलाएं, रोग ठीक करने का दावा कर दे रही झांसा

CG News: तीन महिलाओं ने गूंगापन और नि:संतान की समस्याओं को गारंटी के साथ ठीक करने का झूठा दावा कर कई लोगों को निशाना बनाया।

2 min read
Google source verification

बेमेतरा

image

Love Sonkar

Nov 24, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ में घूम रही एमपी की तीन महिलाएं, रोग ठीक करने का दावा कर दे रही झांसा

बेमेतरा सिटी कोतवाली (Photo Patrika)

CG News: एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिले के वार्ड बाजार पार निवासी परिवार को 80 फीसदी दिव्यांग महिला को दवा से ठीक करने का दावा कर 12 हजार रूपए की 4 ग्राम दवा का पर्ची थमा कर उपचार के लिए पर्ची देने वाली महिलाएं गायब हो गई।

शहर में घर-घर जाकर लोगों से मदद मांगने के लिए एमपी से आई तीन महिलाओं ने गूंगापन और नि:संतान की समस्याओं को गारंटी के साथ ठीक करने का झूठा दावा कर कई लोगों को निशाना बनाया। पीड़िता के परिजन रोशन कुमार यादव ने बताया कि नगर के बाजार पारा निवासी उसके परिवार की एक महिला जो कि बोलने व सुनने के साथ-साथ चलने में भी असमर्थ है।

उसके परिवार वालों को घर में आई महिलाओं ने पूर्ण ठीक करने का दावा करते हुए हाथ में रखी महंगी दवाईयों की सूची देकर 1 ग्राम की 3000 रुपए कीमत की कायापलट भस्म को एक दुकान से खरीदने के लिए बोलकर चली गई । करीब 12 हजार की दवा खरीदने के बाद भी लाभ नहीं मिलने पर महिलाओ से फोन पर संपर्क किया पर उनके द्वारा जवाब तक नहीं दिया गया है। वहीं महिलाओं ने अन्य लोगों को निसंतान व अन्य समस्या के उपचार के लिए झांसा दिया है। जिला प्रशासन और पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे दावों से सावधान रहें।

सीएस लोकेश साहू ने कहा कि किसी भी गारंटी वाले दावे पर विश्वास न करें। गूंगापन या बांझपन जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को गारंटी के साथ और तत्काल ठीक करने का दावा हमेशा झूठा होता है। कोई भी वैध डाक्टर या प्रमाणित संस्थान इस तरह के दावे नहीं करता है। केवल प्रमाणित डॉक्टर से ही इलाज कराएं। थाना प्रभारी मयंक मिश्रा ने कहा कि इस तरह की स्थिति में तत्काल शिकायत करे, पुलिस कार्यावाही करेंगी। क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।

