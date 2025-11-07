CG News: दो विभूतियां राज्य अलंकरण से सम्मानित, भुवनदास को गुरु घासीदास व राकेश तिवारी को लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान

दो विभूतियां राज्य अलंकरण से सम्मानित (photo Patrika )
CG News: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के ‘छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव’ के समापन समारोह में बेमेतरा जिले की दो प्रमुख हस्तियों को प्रतिष्ठित राज्य अलंकरण 2025 से समानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता एवं साहित्यकार भुवन दास जांगड़े गौटिया को ‘गुरु घासीदास सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान समान 2025 तथा समर्पित लोक कलाकार राकेश तिवारी को स्व. लक्ष्मण मस्तुरिहा समान 2025 से नवाजा गया।
राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह में मुय अतिथि उपराष्ट्रपति सी.पी.राधाकृष्णन, मुयमंत्री विष्णु देव साय, राज्यपाल रमेन डेका एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों नेे दोनों विभूतियों को प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, शॉल एवं श्रीफल प्रदान कर समानित किया गया।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत अन्य विशिष्ट जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। समान मिलने पर क्षेत्र के लोक कलाकारों, ग्राम जेवरा व आसपास के ग्रामीणों ने प्रसन्नता जाहिर की है।
ग्राम जेवरा के निवासी राकेश तिवारी को लोक कला के क्षेत्र में उनके समर्पित और विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 का लक्ष्मण मस्तुरिहा समान प्रदान किया गया है। लोककला के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें प्रदेश भर में याति दिलाई है। तिवारी को पूर्व में भी कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों से समानित किया जा चुका है, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार (पूर्व में प्राप्त), वर्ष 2017 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (लोकरंग मंच में योगदान के लिए) और लोकगीतों के लिए ‘अगासदिया समान’ प्रमुख हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी सक्रियता बनी हुई है, जहां वे कलाकारों के जीवन और अनुभवों पर आधारित अपना कार्यक्रम ‘गाबो बजाबों गोठियाबों’ का सफलतापूर्वक संचालन करते हैं।
सिरवाबांधा निवासी भुवन दास जांगड़े को यह समान गुरु घासीदास के सिद्धांतों और उपदेशों को जन-जन तक पहुंचाने तथा दलित उत्थान के क्षेत्र में पिछले पच्चीस वर्षों से किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, नशाबंदी, बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे विभिन्न सामाजिक रचनात्मक क्षेत्रों में सक्रिय योगदान दिया है।
भुवन जांगड़े को इससे पूर्व आकाशवाणी रायपुर, दूरदर्शन केंद्र रायपुर, यूनिसेफ नई दिल्ली सहित अनेक सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं ने भी समानित किया है। जांगड़े ने ‘पत्रिका’ के गांव में जल संरक्षण के लिए चलाए गए ‘अमृत जलम अभियान’ के तहत ग्राम सिरवाबांधा में अपनी टीम के साथ स्वच्छता एवं जल संरक्षण कार्य में भी सहभागिता निभाई है। उन्हें यह समान मिलने पर उनके परिजनों, इष्ट मित्रों, ग्रामीणों और सामाजिक बंधुओं ने हार्दिक बधाई दी है।
बड़ी खबरेंView All
बेमेतरा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग