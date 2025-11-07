Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेमेतरा

CG News: दो विभूतियां राज्य अलंकरण से सम्मानित, भुवनदास को गुरु घासीदास व राकेश तिवारी को लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान

CG News: ‘छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव’ के समापन समारोह में बेमेतरा जिले की दो प्रमुख हस्तियों को प्रतिष्ठित राज्य अलंकरण 2025 से समानित किया गया।

2 min read
Google source verification

बेमेतरा

image

Love Sonkar

Nov 07, 2025

CG News: दो विभूतियां राज्य अलंकरण से सम्मानित, भुवनदास को गुरु घासीदास व राकेश तिवारी को लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान

दो विभूतियां राज्य अलंकरण से सम्मानित (photo Patrika )

CG News: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के ‘छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव’ के समापन समारोह में बेमेतरा जिले की दो प्रमुख हस्तियों को प्रतिष्ठित राज्य अलंकरण 2025 से समानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता एवं साहित्यकार भुवन दास जांगड़े गौटिया को ‘गुरु घासीदास सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान समान 2025 तथा समर्पित लोक कलाकार राकेश तिवारी को स्व. लक्ष्मण मस्तुरिहा समान 2025 से नवाजा गया।

राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह में मुय अतिथि उपराष्ट्रपति सी.पी.राधाकृष्णन, मुयमंत्री विष्णु देव साय, राज्यपाल रमेन डेका एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों नेे दोनों विभूतियों को प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, शॉल एवं श्रीफल प्रदान कर समानित किया गया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत अन्य विशिष्ट जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। समान मिलने पर क्षेत्र के लोक कलाकारों, ग्राम जेवरा व आसपास के ग्रामीणों ने प्रसन्नता जाहिर की है।

ग्राम जेवरा के निवासी राकेश तिवारी को लोक कला के क्षेत्र में उनके समर्पित और विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 का लक्ष्मण मस्तुरिहा समान प्रदान किया गया है। लोककला के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें प्रदेश भर में याति दिलाई है। तिवारी को पूर्व में भी कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों से समानित किया जा चुका है, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार (पूर्व में प्राप्त), वर्ष 2017 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (लोकरंग मंच में योगदान के लिए) और लोकगीतों के लिए ‘अगासदिया समान’ प्रमुख हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी सक्रियता बनी हुई है, जहां वे कलाकारों के जीवन और अनुभवों पर आधारित अपना कार्यक्रम ‘गाबो बजाबों गोठियाबों’ का सफलतापूर्वक संचालन करते हैं।

सिरवाबांधा निवासी भुवन दास जांगड़े को यह समान गुरु घासीदास के सिद्धांतों और उपदेशों को जन-जन तक पहुंचाने तथा दलित उत्थान के क्षेत्र में पिछले पच्चीस वर्षों से किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, नशाबंदी, बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे विभिन्न सामाजिक रचनात्मक क्षेत्रों में सक्रिय योगदान दिया है।

भुवन जांगड़े को इससे पूर्व आकाशवाणी रायपुर, दूरदर्शन केंद्र रायपुर, यूनिसेफ नई दिल्ली सहित अनेक सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं ने भी समानित किया है। जांगड़े ने ‘पत्रिका’ के गांव में जल संरक्षण के लिए चलाए गए ‘अमृत जलम अभियान’ के तहत ग्राम सिरवाबांधा में अपनी टीम के साथ स्वच्छता एवं जल संरक्षण कार्य में भी सहभागिता निभाई है। उन्हें यह समान मिलने पर उनके परिजनों, इष्ट मित्रों, ग्रामीणों और सामाजिक बंधुओं ने हार्दिक बधाई दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Nov 2025 01:39 pm

Published on:

07 Nov 2025 01:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / CG News: दो विभूतियां राज्य अलंकरण से सम्मानित, भुवनदास को गुरु घासीदास व राकेश तिवारी को लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: फंगस और मौसम की मार, 5000 एकड़ में लगी टमाटर की फसल चौपट, किसानों को भारी नुकसान

CG News: फंगस और मौसम की मार, 5000 एकड़ में लगी टमाटर की फसल चौपट, किसानों को भारी नुकसान
बेमेतरा

CG Rajyotsav 2025: राज्योत्सव के दौरान विवाद, कलेक्टर पर लगाया यह आरोप, बनी हंगामे की स्थिति

CG Rajyotsav 2025: राज्योत्सव के दौरान विवाद, कलेक्टर पर लगाया यह आरोप, बनी हंगामे की स्थिति
बेमेतरा

सरकारी दावा बनाम हकीकत! सड़क हादसे के घायलों को अब तक नहीं मिला कैशलेस इलाज का लाभ

सरकारी दावा और जमीनी हकीकत अलग-अलग (photo source- Patrika)
बेमेतरा

CG Suspend News: कलेक्ट्रेट में नशे में धुत मिला शिक्षा विभाग का भृत्य, डीईओ ने तत्काल किया निलंबित

नशे में धुत मिला शिक्षा विभाग का भृत्य (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बेमेतरा

CG News: 265 मवेशियों की मौत से मचा हड़कंप, 4 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज, सामने आई ये बड़ी वजह!

गाय (फोटो सोर्स- Unsplash)
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.