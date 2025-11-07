CG News: दो विभूतियां राज्य अलंकरण से सम्मानित, भुवनदास को गुरु घासीदास व राकेश तिवारी को लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान

ग्राम जेवरा के निवासी राकेश तिवारी को लोक कला के क्षेत्र में उनके समर्पित और विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 का लक्ष्मण मस्तुरिहा समान प्रदान किया गया है। लोककला के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें प्रदेश भर में याति दिलाई है। तिवारी को पूर्व में भी कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों से समानित किया जा चुका है, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार (पूर्व में प्राप्त), वर्ष 2017 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (लोकरंग मंच में योगदान के लिए) और लोकगीतों के लिए ‘अगासदिया समान’ प्रमुख हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी सक्रियता बनी हुई है, जहां वे कलाकारों के जीवन और अनुभवों पर आधारित अपना कार्यक्रम ‘गाबो बजाबों गोठियाबों’ का सफलतापूर्वक संचालन करते हैं।