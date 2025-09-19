CG News: सांप काटने से 50 साल की महिला की मौत, झाड़-फूंक के चक्कर में गई जान

CG News: ग्राम भैसा में संर्पदंश से 50 साल की महिला की मौत हो गई । परिवार के लोगो ने सर्प काटने के बाद तंत्र-मंत्र का सहारा लेकर जहर उतारने का प्रयास किया इसके बाद महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां पर डॉक्टर ने जांच करने के बाद महिला की मौत होने की पुष्टि की । पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भैसा में गुरूवार की सुबह साढे़ पांच बजे सरस्वती साहू घर के आंगन में चुल्हा पर खाना बना रही थी तभी महिला ने घर वालो को तेज आवाज देकर बताई कि उसे सांप ने काट लिया है। महिला के बताए अनुसार कंडा को हटा कर देखे तो एक जहरीला सांप निकला जिसे घर के लोगों ने मार दिया।
महिला का झांड-फूंक कराकर महिला का जहर उतरवाने का प्रयास किया। महिला को दोपहर 12 बजे परिवार के लोगों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया जहां पर मौजूद डॉ. ने जांच करने के बाद महिला की मौत होने की पुष्टि की। सर्प ने महिला के हथेली को काट लिया था। पुलिस ने प्रार्थी देवदत्त साहू की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर प्रकरण को विवेचना पर लिया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत रोहडेलकर ने जानकारी देते हुए बताया कि झाड़-फूंक से किसी भी सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति की जान नहीं बचाई जा सकती है। अंधविश्वास के कारण ग्रामीण संर्पदंश के मामलों में झाड-फूंक में समय नष्ट कर मरणासन्न स्थिति में पीड़ितों को चिकित्सालय लाया जाता है, जिससे ऐसे प्रकरणों में जीवन बचाने में चिकित्सक भी असफल रहते हैं। सांप के काटने का एकमात्र इलाज अस्पताल में दिए जाने वाले एंटीवेनम के माध्यम से होता है। जल्द ही अस्पताल पहुचना ही बेहतर होता है।