छप्पर में छिपा बैठा था 6 फीट लंबा कोबरा, डर के साए में गुजरी परिवार की रात, देखें रेस्क्यू

Cobra Hide In Roof :मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बीती रात एक परिवार की खौफ के साय में गुजरी। क्योंकि, जब ये परिवार रात के समय घर में सोने की तैयारी कर रहा था तो इन्हें घर की छप्पर पर 'मौत' छिपी बैठी दिखाई दी। दरअसल, घर की छप्पर पर करीब 6 फीट लंबा कोबरा दिखाई दिया। घर की छप्पर पर विशालकाय सांप दिखने के बाद परिवार ने पूरी रात जागकर कोबरा की चौकीदारी करते हुए गुजारी। सुबह हुई तब जाकर राहत की सांस ली।