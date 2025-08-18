Patrika LogoSwitch to English

बेतुल

छप्पर में छिपा बैठा था 6 फीट लंबा कोबरा, डर के साए में गुजरी परिवार की रात, देखें रेस्क्यू

Cobra Hide In Roof : घर की छप्पर पर परिवार को करीब 6 फीट लंबा कोबरा दिखाई दिया। विशालकाय सांप दिखने के बाद परिवार ने पूरी रात जागकर उसकी चौकीदारी में गुजारी।

बेतुल

Faiz Mubarak

Aug 18, 2025

Cobra Hide In Roof
छप्पर में छिपा बैठा था 6 फीट लंबा कोबरा (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Cobra Hide In Roof :मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बीती रात एक परिवार की खौफ के साय में गुजरी। क्योंकि, जब ये परिवार रात के समय घर में सोने की तैयारी कर रहा था तो इन्हें घर की छप्पर पर 'मौत' छिपी बैठी दिखाई दी। दरअसल, घर की छप्पर पर करीब 6 फीट लंबा कोबरा दिखाई दिया। घर की छप्पर पर विशालकाय सांप दिखने के बाद परिवार ने पूरी रात जागकर कोबरा की चौकीदारी करते हुए गुजारी। सुबह हुई तब जाकर राहत की सांस ली।

आपको बता दें कि, सूबे के बैतूल जिले के बाजपुर गांव में वरकड़े परिवार के घर की छप्पर में एक विशालकाय सांप छिपा बैठा दिखा। छप्पर में नाग छुपकर बैठा था, जिसे देख कर परिवार की नींद उड़ गई। डर के कारण पूरा परिवार रातभर सो नहीं सका और सांप की निगरानी के लिए पूरी रात चौकीदारी करता रहा।

इस तरह छप्पर में छिपा बैठा था नाग

सुबह होते ही परिवार ने सर्प मित्र विशाल विश्वकर्मा को सूचना दी। जानकारी मिलते ही सर्प मित्र मौके पर पहुंचे और स्पेक्टिकल कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया। सर्प मित्र ने बताया कि, ये सांप नाग प्रजाति का है, जो करीब 6 फीट लंबा था। सांप के रेस्क्यू के बाद परिवार ने राहत की सांस ली। वहीं सर्प मित्र ने ग्रामीणों से अपील की है कि सांप दिखने पर घबराएं नहीं और तुरंत जानकारी दें।

Published on:

18 Aug 2025 09:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / छप्पर में छिपा बैठा था 6 फीट लंबा कोबरा, डर के साए में गुजरी परिवार की रात, देखें रेस्क्यू

