भोपाल के अंबेडकर पार्क में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने दिया धरना

धरना प्रदर्शन में संगठन के बैतूल जिला अध्यक्ष विनय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बैतूल जिले से लगभग 300 से अधिक अध्यापक भोपाल पहुंचे। विनय सिंह राठौड़ ने बताया कि धरने के माध्यम से अध्यापक शिक्षक संवर्ग की 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इसमें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देते हुए ग्रेच्युटी, पेंशन, अवकाशों का नगदीकरण, हड़ताल अवधि का रुका वेतन भुगतान, वर्ष 2026 से आठवां वेतनमान लागू करने, कैशलेस मेडिकल सुविधा, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने सहित अन्य मांगें प्रमुख रहीं।