3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

भोपाल के अंबेडकर पार्क में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने दिया धरना

The Education Minister gave assurances over the phone regarding the demands of the teaching cadre. More than 300 teachers from Betul district arrived in Bhopal. A memorandum was submitted regarding their 21-point demands.

less than 1 minute read
Google source verification

बेतुल

image

Ghanshyam Rathore

Jan 03, 2026

patrika news

बैतूल। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्यप्रदेश के प्रांताध्यक्ष भरत पटेल की अध्यक्षता में भोपाल स्थित अंबेडकर पार्क में प्रदेशभर के अध्यापक एवं शिक्षक संवर्ग की समस्याओं को लेकर एकदिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से 30 हजार से अधिक अध्यापक शिक्षक संवर्ग के पदाधिकारी एवं शिक्षक शामिल हुए। कार्यक्रम में ऑल इंडिया एनपीएस फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल की भी उपस्थिति रही।

धरना प्रदर्शन में संगठन के बैतूल जिला अध्यक्ष विनय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बैतूल जिले से लगभग 300 से अधिक अध्यापक भोपाल पहुंचे। विनय सिंह राठौड़ ने बताया कि धरने के माध्यम से अध्यापक शिक्षक संवर्ग की 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इसमें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देते हुए ग्रेच्युटी, पेंशन, अवकाशों का नगदीकरण, हड़ताल अवधि का रुका वेतन भुगतान, वर्ष 2026 से आठवां वेतनमान लागू करने, कैशलेस मेडिकल सुविधा, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने सहित अन्य मांगें प्रमुख रहीं।

प्रदेश के शिक्षकों को प्रदेश के शिक्षामंत्री राव उदयप्रताप सिंह ने फोन पर संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षकों की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ड्रॉपआउट, नामांकन और बेहतर परीक्षा परिणामों के लिए भरत पटेल सहित सभी शिक्षकों को बधाई भी दी।

बैतूल जिले से विनय सिंह राठौड़, राजेश गंगारे, लक्ष्मी चंद लिल्लोरे, महेंद्र भारती, गजेंद्र सोलंकी, मुकेश उपराले, सुनील जायसवाल, जयपाल बारपेटे, कुसुम सावले, मंजुला बोरासी, देवानंद धुर्वे, विजेंद्र कनाटे, शमशेर सिंह चौहान, रंजू देवेडे, सुनील पाठक सहित सैकड़ों अध्यापक उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 08:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / भोपाल के अंबेडकर पार्क में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने दिया धरना

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुराने सोयाबीन पर नहीं मिलेगा भावांतर भुगतान योजना का लाभ

patrika news
बेतुल

जनरल स्टोर के टूटे ताले, साढ़े तीन हजार नगद व कॉस्मेटिक्स चोरी

betul news
बेतुल

इंदौर हादसे के बाद भी बेपरवाह व्यवस्था, बैतूल में पेयजल सप्लाई पर मंडरा रहा खतरा

betul news
बेतुल

घने कोहरे की चादर में लिपटा बैतूल, सडक़ और रेल यातायात प्रभावित

betul news
बेतुल

प्री बोर्ड परीक्षा की तारीखें तय 5 जनवरी से शुरू होंगी हाईस्कूल-हायर सेकेंडरी परीक्षाएं

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.