भोपाल के अंबेडकर पार्क में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने दिया धरना

बैतूल। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्यप्रदेश के प्रांताध्यक्ष भरत पटेल की अध्यक्षता में भोपाल स्थित अंबेडकर पार्क में प्रदेशभर के अध्यापक एवं शिक्षक संवर्ग की समस्याओं को लेकर एकदिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से 30 हजार से अधिक अध्यापक शिक्षक संवर्ग के पदाधिकारी एवं शिक्षक शामिल हुए। कार्यक्रम में ऑल इंडिया एनपीएस फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल की भी उपस्थिति रही।
धरना प्रदर्शन में संगठन के बैतूल जिला अध्यक्ष विनय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बैतूल जिले से लगभग 300 से अधिक अध्यापक भोपाल पहुंचे। विनय सिंह राठौड़ ने बताया कि धरने के माध्यम से अध्यापक शिक्षक संवर्ग की 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इसमें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देते हुए ग्रेच्युटी, पेंशन, अवकाशों का नगदीकरण, हड़ताल अवधि का रुका वेतन भुगतान, वर्ष 2026 से आठवां वेतनमान लागू करने, कैशलेस मेडिकल सुविधा, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने सहित अन्य मांगें प्रमुख रहीं।
प्रदेश के शिक्षकों को प्रदेश के शिक्षामंत्री राव उदयप्रताप सिंह ने फोन पर संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षकों की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ड्रॉपआउट, नामांकन और बेहतर परीक्षा परिणामों के लिए भरत पटेल सहित सभी शिक्षकों को बधाई भी दी।
बैतूल जिले से विनय सिंह राठौड़, राजेश गंगारे, लक्ष्मी चंद लिल्लोरे, महेंद्र भारती, गजेंद्र सोलंकी, मुकेश उपराले, सुनील जायसवाल, जयपाल बारपेटे, कुसुम सावले, मंजुला बोरासी, देवानंद धुर्वे, विजेंद्र कनाटे, शमशेर सिंह चौहान, रंजू देवेडे, सुनील पाठक सहित सैकड़ों अध्यापक उपस्थित रहे।
