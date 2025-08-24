कलेक्टर ने अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार, फिर हुआ ‘बुलडोजर एक्शन’

शनिवार को छुट्टी के बावजूद नगरपालिका का राजस्व अमला दोपहर बाद सक्रिय हुआ और लल्ली चौक से कंपनी गार्डन नाले तक करीब आधा सैकड़ा से अधिक पक्के और शेडयुक्त अतिक्रमण हटाए गए। दुकानदारों द्वारा दुकानों के सामने लोहे के एंगल, शेड और सीढ़ियां बनाकर सड़क पर कब्जा कर लिया गया था, जिससे पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। नगरपालिका ने जेसीबी की मदद से इन अवैध निर्माणों को तोड़कर जब्त किया। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर नपा कर्मियों और दुकानदारों के बीच तीखी बहस हुई। बुलडोजर की धमक देखते ही कई दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। मजिस्द रोड पर हुई इस कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए, जिससे बार-बार जाम की स्थिति बनी रही।