कलेक्टर ने अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार, फिर हुआ ‘बुलडोजर एक्शन’

MP News: बैतूल से अतिक्रमण हटाने के मामले में आमतौर पर नगरपालिका राजस्व एवं पुलिस बल नहीं होने का हवाला देकर कार्रवाई करने से बचने की कोशिश करती थी, लेकिन शुक्रवार को कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जब दो घंटे तक कोठीबाजार क्षेत्र में निरीक्षण कर सड़कों के किनारे मौजूदा अतिक्रमण का जायजा लिया तो उन्होंने नगरपालिका अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और मौके पर ही जेसीबी बुलाकर लल्ली चौक पर स्थित पक्का अतिक्रमण हटवाया था।
साथ ही कलेक्टर(Betul Collector Narendra Kumar Suryavanshi) ने नगरपालिका अधिकारियों को हिदायत दी थी कि शनिवार को अतिक्रमण मुहिम चलाकर लल्ली चौक से कंपनी गार्डन नाले तक सड़क के दोनों ओर अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। जिसके बाद शनिवार को छुट्टी के दिन नगरपालिका का राजस्व अमले ने दोपहर दो बजे के बाद अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की। मुहिम की शुरूआत लल्ली चौक से की गई। करीब आधा सैकड़ा से अधिक अतिक्रमण हटाए गए।
शनिवार को छुट्टी के बावजूद नगरपालिका का राजस्व अमला दोपहर बाद सक्रिय हुआ और लल्ली चौक से कंपनी गार्डन नाले तक करीब आधा सैकड़ा से अधिक पक्के और शेडयुक्त अतिक्रमण हटाए गए। दुकानदारों द्वारा दुकानों के सामने लोहे के एंगल, शेड और सीढ़ियां बनाकर सड़क पर कब्जा कर लिया गया था, जिससे पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। नगरपालिका ने जेसीबी की मदद से इन अवैध निर्माणों को तोड़कर जब्त किया। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर नपा कर्मियों और दुकानदारों के बीच तीखी बहस हुई। बुलडोजर की धमक देखते ही कई दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। मजिस्द रोड पर हुई इस कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए, जिससे बार-बार जाम की स्थिति बनी रही।
प्रशासन ने शहर के कुछ स्थानों पर अतिक्रमण हटाने के बाद शासकीय जमीन पर तार फेसिंग कर स्थायी समाधान निकाला गया है, लेकिन अधिकांश जगहों पर यह कदम नहीं उठाया जाता। इस वजह से अतिक्रमण हटाने के कुछ दिनों बाद ही वहां दोबारा से अतिक्रमण लोगों द्वारा कर लिया जाता है। लोगों का कहना था कि प्रशासन को तत्काल कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। बल्कि शहर को अतिक्रमण से स्थायी छुटकारा दिलाने के लिए ठोस रणनीति बनाना चाहिए।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के एक दिन पहले शुक्रवार को कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान दुकानदारों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर लगाई लोहे की सीढियों को हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन शनिवार को नपा अमला सीढ़ियों को हटाने की जगह दुकानदारों को स्वयं हटाने की मोहलत देकर लौट आया। बताया गया कि लल्ली चौक से कंपनी गार्डन मार्ग तक दो से तीन स्थानों पर सीढ़ियां बनी हुई हैं। हालांकि नपा की कार्रवाई का असर जरूर दिखा। कई लोगों को खुद कब्जे हटाने पड़े और अवैध शेड, एंगल नपा ने जब्त की। मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या यह असर स्थायी रहेगा? पहले भी हर मुहिम के बाद कुछ दिनों में सड़कें और फुटपाथ फिर निजी दुकानों की चौखट बन जाते हैं।
कलेक्टर के निर्देश के बाद नगरपालिका अमले द्वारा शनिवार दोपहर को लल्ली चौक से कंपनी गार्डन तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीन से नालियों पर बने पक्के अतिक्रमण हटाए गए और लोहे के एंगल और टीनशेड लगाकर किए गए अतिक्रमणों को भी सख्ती से हटाया गया। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।- ब्रजगोपाल परते, वरिष्ठ राजस्व निरीक्षक नगरपालिका बैतूल